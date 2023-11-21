24 канал вирішив пригадати неперевершені образи з фільмів, які можуть стати натхненням і для сьогоднішніх фанатів модної індустрії.

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Сніданок у Тіффані

"Сніданок у Тіффані" — це, безперечно, один з найбільш витончених, стильних та естетично досконалих фільмів. Унікальність, лаконічність та вишуканість стилю, що притаманний персонажці Одрі Гепберн, важко не помітити. Найбільш відомим елементом гардероба головної героїні стала маленька чорна сукня Givenchy у поєднанні з темними окулярами, атласними рукавичками й перлами. Однак не тільки вічно актуальною “маленькою чорною сукнею” вирізняється стиль культової актриси. Одрі також носить чоловічу сорочку, бежевий тренч, сукню-простирадло, джинси й светр. Такий базовий, мінімалістичний набір абсолютно пасує до сучасних трендів і виглядатиме неперевершено повсякчас.

Віднесені вітром

Ще одна безсумнівно культова картина, що вирізняється не тільки кінематографічною якістю, а й досконалістю образів персонажів. Чого лише варті сукні, які були створені для Вів'єн Лі, котра зіграла головну жіночу роль. Для неї пошили 31 сукню у стилістиці 19 століття. Тривалий час експерти підбирали тканини й кольори. Образи Скарлет О'Гари називають одними з найкращих і найдорожчих в історії кіно.

Звичайно, пишні сукні 19 сторіччя важко вписати в сучасні тренди, однак поєднання кольорів та текстур, що використані в образах Вів'єн Лі залишаються актуальними й надихатимуть ще не одне покоління модниць.

Секс і місто

Свого часу революційний серіал — це ще й путівник у моді кінця 90-х та початку 2000-х років, яка, до речі, стає знову все більш актуальною сьогодні. Чотири різні подруги мають відмінні характери, смаки й відповідно надають перевагу різному одягу. Однак усі вони певною мірою є іконами стилю і точно відображають свою епоху.

Якщо ж зосередити увагу на персонажці Сари Джессіки Паркер — Кері Бредшоу, важко не помітити її любов до взуття. Головна героїня носила туфлі з піжамою, шубою, шортами чи сукнями, сміливо міксувала взуття різних відтінків. До того ж Керрі не боялася перебільшити з аксесуарами чи прикрасами. Блискітки, квіти, пишні спідниці, божевільні капелюшки — усе це родзинки її стилю.

Пліткарка

"Пліткарка" — доволі сучасний серіал, у якому кожен персонаж є втіленням стилю. Проте масову популярність та любов мільйонів глядачів цьому шоу принесла Блер Волдорф, яку на екрані майстерно втілила акторка Лейтон Містер.

Головний принцип героїні – мати бездоганний вигляд в будь-яких обставинах. Відтак Блер майстерно поєднувала неочікувані кольори, майже не знімала суконь, а також зробила ультрамодним обруч для волосся. Попри те, що остання серія серіалу вийшла ще у 2012 році, стиль Блер Волдорф досі лишається трендовим. Її образи можна брати за взірці та створювати на їхній основі власний світ моди.

Вигадана Анна

Серіал про шахрайку Анну Делві — хіт 2022-го року. Популярності шоу посприяв не тільки захопливий сюжет, що заснований на реальних подіях, але й досконалий стиль головної героїні. Образи Джулія Гарнер, що виконує головну роль, — це ідеальний приклад поєднання сучасних трендів та традицій, вишуканості й смаку.

Її стиль легко впізнати за великими сонцезахисними окулярами, ідеально підігнаним по фігурі одягом, брендовими речами, любов'ю до чорного, але водночас сміливістю додавати яскраві кольори та увагою до аксесуарів, особливо сумочок. Стиль Анни Делві може стати гарним натхненням для тих, хто не хоче ганятися за всіма сучасними трендами, а прагне до актуальної класики та вишуканості.