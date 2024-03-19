Як орхідея впливає на енергію в будинку та де краще тримати цю квітку, щоб прикликати позитив, розповідаємо далі.
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Чи можна тримати вдома орхідею і де саме
Орхідея попри красу також має і свої таємниці. Кажуть, вона здатна забирати енергію у свого власника і його сім'ї. Хоча багато хто може розглядати це як забобон, деякі дослідження підтверджують, що орхідеї виділяють пилок, який може спричиняти у людей сонливість і апатію.
Відтак розміщення орхідеї в спальні може виявитися небажаним. Рекомендується тримати квітку в більш активних зонах будинку, таких як кухня або вітальня.
Квітка зможе прикрасити будь-яку кімнату в оселі / Фото Freepik
Як орхідея впливає на енергію житла
Існує думка про те, що орхідея може впливати на характер свого власника. Прояв "жіночих" рис характеру в чоловіків або посилення негативних якостей у жінок під впливом цієї квітки може бути забобонною ідеєю, адже замість негативних асоціацій орхідею розглядають і як символ краси та чарівності.
Багато хто вірить, що вона допомагає зберегти молодість і привабливість, а також розвиває творчі здібності. У цьому контексті орхідея стає не просто рослиною, а й своєрідним талісманом, що приносить своєму власникові удачу і натхнення.
Одним із найцікавіших тверджень є також ідея про те, що орхідея може захистити свого власника від злих очей і негативної енергії. Хоча це може здатися фантастичним, багато людей вважають за краще тримати ці рослини у своєму домі як символ захисту і добробуту.
Орхідея приваблюватиме добробут у будинок / Фото Freepik
Як обрати колір квітки
Різні кольори орхідей можуть відмінно впливати на настрій і характер власників.
Жовті та помаранчеві квіти вважають кращим виробом для тих, хто прагне кар'єрного зростання та амбіцій.
Червоні та фіолетові орхідеї ж сприяють розвитку сили волі та самодисципліни.
Рожеві та білі рослини натомість можуть допомогти у зміцненні впевненості та привабливості.