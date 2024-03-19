Як орхідея впливає на енергію в будинку та де краще тримати цю квітку, щоб прикликати позитив, розповідаємо далі.

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Чи можна тримати вдома орхідею і де саме

Орхідея попри красу також має і свої таємниці. Кажуть, вона здатна забирати енергію у свого власника і його сім'ї. Хоча багато хто може розглядати це як забобон, деякі дослідження підтверджують, що орхідеї виділяють пилок, який може спричиняти у людей сонливість і апатію.

Відтак розміщення орхідеї в спальні може виявитися небажаним. Рекомендується тримати квітку в більш активних зонах будинку, таких як кухня або вітальня.

Квітка зможе прикрасити будь-яку кімнату в оселі / Фото Freepik

Як орхідея впливає на енергію житла

Існує думка про те, що орхідея може впливати на характер свого власника. Прояв "жіночих" рис характеру в чоловіків або посилення негативних якостей у жінок під впливом цієї квітки може бути забобонною ідеєю, адже замість негативних асоціацій орхідею розглядають і як символ краси та чарівності.

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto. Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Багато хто вірить, що вона допомагає зберегти молодість і привабливість, а також розвиває творчі здібності. У цьому контексті орхідея стає не просто рослиною, а й своєрідним талісманом, що приносить своєму власникові удачу і натхнення.

Одним із найцікавіших тверджень є також ідея про те, що орхідея може захистити свого власника від злих очей і негативної енергії. Хоча це може здатися фантастичним, багато людей вважають за краще тримати ці рослини у своєму домі як символ захисту і добробуту.

Орхідея приваблюватиме добробут у будинок / Фото Freepik

Як обрати колір квітки

Різні кольори орхідей можуть відмінно впливати на настрій і характер власників.

Жовті та помаранчеві квіти вважають кращим виробом для тих, хто прагне кар'єрного зростання та амбіцій.

Червоні та фіолетові орхідеї ж сприяють розвитку сили волі та самодисципліни.

Рожеві та білі рослини натомість можуть допомогти у зміцненні впевненості та привабливості.