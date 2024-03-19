Приносить удачу та натхнення: як орхідея впливає на енергію вдома

Орхідеї асоціюються з естетикою, красою і навіть духовністю. Однак вони можуть стати не тільки окрасою приміщення, а й вплинути на енергетику домівки.

Як орхідея впливає на енергію в будинку та де краще тримати цю квітку, щоб прикликати позитив, розповідаємо далі.

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Чи можна тримати вдома орхідею і де саме

Орхідея попри красу також має і свої таємниці. Кажуть, вона здатна забирати енергію у свого власника і його сім'ї. Хоча багато хто може розглядати це як забобон, деякі дослідження підтверджують, що орхідеї виділяють пилок, який може спричиняти у людей сонливість і апатію.

Відтак розміщення орхідеї в спальні може виявитися небажаним. Рекомендується тримати квітку в більш активних зонах будинку, таких як кухня або вітальня.

Квітка зможе прикрасити будь-яку кімнату в оселі / Фото Freepik

Як орхідея впливає на енергію житла

Існує думка про те, що орхідея може впливати на характер свого власника. Прояв "жіночих" рис характеру в чоловіків або посилення негативних якостей у жінок під впливом цієї квітки може бути забобонною ідеєю, адже замість негативних асоціацій орхідею розглядають і як символ краси та чарівності.

Затишок – це результат правильно поєднання багатьох елементів. Однак уявити його без якісного та зручного домашнього одягу просто неможливо. Ідеальним тому свіченням є продукція Anabel Arto . Жінки, які вже придбали для себе та близьких стильний домашній одяг від бренду, переконалися, що навіть буденний сімейний вечір може стати святом.

Багато хто вірить, що вона допомагає зберегти молодість і привабливість, а також розвиває творчі здібності. У цьому контексті орхідея стає не просто рослиною, а й своєрідним талісманом, що приносить своєму власникові удачу і натхнення.

Одним із найцікавіших тверджень є також ідея про те, що орхідея може захистити свого власника від злих очей і негативної енергії. Хоча це може здатися фантастичним, багато людей вважають за краще тримати ці рослини у своєму домі як символ захисту і добробуту.

Орхідея приваблюватиме добробут у будинок / Фото Freepik

Як обрати колір квітки

Різні кольори орхідей можуть відмінно впливати на настрій і характер власників.

Жовті та помаранчеві квіти вважають кращим виробом для тих, хто прагне кар'єрного зростання та амбіцій.

Червоні та фіолетові орхідеї ж сприяють розвитку сили волі та самодисципліни.

Рожеві та білі рослини натомість можуть допомогти у зміцненні впевненості та привабливості.