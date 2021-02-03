Мрійник, який втер носа французьким виноробам: історія життя Стівена Спурієра

Стівен Спурієр – талановитий британець, який назавжди змінив світ вина. Він допоміг закохатися у цей прекрасний напій мільйонам людей. Та по-справжньому знаменитим Стівен став після несподіваного "Суду Парижа" – події, яка серйозно похитнула легенду, що французькі вина – найкращі у світі.

Джерело: 24 канал

Ми розповімо вам історію життя справжнього генія винного світу Стівена Спурієра.

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З чого все почалося?

Стівен відкрив в собі любов до вина ще з самого дитинства. Він міг годинами сидіти у сімейному погребі, розглядаючи красиві пляшечки. Та пов’язати своє життя із вином йому вдалося не одразу. Тільки після навчання у Лондонській школі економіки хлопець почав працювати у Christopher and Co – одній із найстаріших британських компаній, яка займалася продажем вина.

У 1968 році, одразу після одруження, Стівен переїхав у Прованс. А ще через два роки – опинився у Парижі. Саме тут чоловік зробив найважливіше рішення у своєму житті – придбав невеличку винну крамничку Caves de la Madeleine. І почалося…

Справи пішли дуже добре / Фото Pexels

Стівен задумав справжню авантюру – він перестав продавати дешеві та "повсякденні" вина. Взамін чоловік домовився із місцевими виробниками про постачання більш якісного "бутікового" вина.

І це спрацювало. Стівен Спурієр став великим другом для місцевої та англомовної інтелігенції Парижа. Вони любили його вино і не пропускали можливості завітати в магазинчик, щоб посмакувати келих прекрасного напою.

Справи йшли настільки добре, що вже в 1973 році британський мрійник відкриває "Академію вина". Це був перший англомовний заклад у Франції, де люди могли спробувати усе різноманіття французьких вин – від Шампані до Бордо. Саме тут Спурієр познайомився із американськими виноробами, які допомогли затіяти легендарний "Суд Парижа".

Що таке "Суд Парижа"?

Все сталося у 1976 році. Тоді Спурієр організував подію, яка добряче шокувала французьких виноробів.

"Відкривши Academie du Vin на початку 1973 року, ми стали єдиним місцем з дегустаційним залом та англомовним персоналом і гостями в центрі Парижа. Тому зрозуміло, що до нас приїжджали винороби та винні критики зі США. Якість вин, які вони привозили, настільки вразила мого американського партнера та мене, що ми вирішили провести дегустацію, щоб добитися визнання цієї якості за межами Каліфорнії. А не для того, щоб поборотися із французами", – розповідав Стівен Спурієр в розмові із Drinks+.

Це була сліпа дегустація білих та червоних вин з Америки та Франції. Журі не знало, що перед ними в бокалах – вони були затемнені. До речі, тоді вважалося, що вина із США – "другий" сорт.

Вина, які перемогли у "Суді Парижа" / Фото National Museum of American History

Результати шокували всіх. Серед червоних вин перемогло американське Каберне Совіньйон Stag's Leap Wine Cellars 1973 року. Серед білих – американське Шардоне Chateau Montelena 1973 року.

Коли оголосили результати, ніхто не був здивований більше за мене. Я не очікував, що вина з Каліфорнії переможуть з таким рахунком. Хоча в довгостроковій перспективі ця історія принесла вигоду Франції. Водночас це був не той результат, яких я хотів отримати в місті, де жив і працював. Він був шоком для мене, – ділиться своїми враженнями Спурієр.

Такі результати серйозно вдарили по самолюбству французів. Адже вони стільки часу говорили, що саме їхнє вино найкраще. Але революція відбулася. Тепер вина Нового Світу перестали сприймати як другосортне непорозуміння. Та історія на цьому не завершилась.

Що було далі? / Фото Getty Images

"У 1986 році я провів ще одну дегустацію в Нью-Йорку лише з червоними винами. Замість двох каліфорнійських Каберне, які за прогнозами мали опинитися в першій п’ятірці, в лідери вийшли три позиції. Це створило мені стільки проблем у Бордо, що я відмовився від дегустації на 20-ліття Judgement of Paris. І тільки на прохання лорда Ротшильда з Англії і Роберта Мондаві з США погодився на дегустацію в 2006 році", – розповів Спурієр.

За його словами, остання дегустація довела, що у 70-х роках вина Бордо "спочивали на лаврах". Тим часом каліфорнійські винороби намагалися зробити своє вино кращим. Натомість вже на початку 2000-х ситуація кардинально змінилася – французи пішли вперед.

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"Зараз в Каліфорнії є декілька дуже-дуже хороших вин . Але я також впевнений, що у найближчі 20 років вина з Бургундії та Бордо ставатимуть все кращими", – прогнозує винний експерт.

Чим зараз займається Стівен Спурієр?

Спурієр рухається тільки вперед / Фото Getty Images

У нього все прекрасно. У 1988 році він продав бізнес та пішов підкорювати нові вершини винного світу. За цей час Стівен отримав безліч нагород та відзнак, написав книгу "Wine – A way оf Life", став одним із редакторів авторитетного ресурсу Decanter, продовжив консультувати клієнтів з усього світу і навіть створив власне вино. Його Bride Valley Brut отримало значну оцінку від видання Wine Enthusiast – 94 бали зі 100.

А ще про нього та історію з "Судом Парижа" зняли фільм "Bottle Shock" (про нього ми писали раніше.

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Спурієр розуміє – світ вина завжди рухається вперед. І в цьому його краса.

Винний світ схожий на калейдоскоп: кожен раз, коли ви на нього дивитеся, зображення стає зовсім іншим. І ви ніколи не зможете відтворити його заново, – стверджує авторитетний винний експерт і палкий ентузіаст Стівен Спурієр.