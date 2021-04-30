М'ясо плюс вино: готуємося до пікніків

Настали довгоочікувані теплі деньки – час вирушати на природу! Кращий формат травневої вечірки – барбекю!

Наші поради та рекомендації від експертів SHABO допоможуть вам скласти оптимальне меню на різний смак – звичайно ж, у поєднанні з чудовими винами. Записуйте!

Читайте також: Кагор: традиційне вино для пасхального столу

SHABO Reserve Сabernet + шашлик

Почнемо з вина. Червоне сухе Каберне з колекції SHABO Reserve, витримане в дубових французьких баріках протягом 6 місяців буде доречним на травневому столі. У його ароматі домінує чорна смородина, також добре відчуваються вишня й шоколад, трохи відчутна червона смородина. Розвивається вторинна ароматика: чорний перець, лавровий лист. Відчувається елегантна "робота" дубової бочки.

Смак має насичено-ягідний, збалансований, округлий, з шовковистим танінами й тривалим, приємним післясмаком.

Фото Shabo

Це структурне, гармонійне й елегантне вино експерти рекомендують поєднувати з шашликом зі свинини або яловичини. Шляхетний аромат темних ягід і спецій в SHABO Reserve Cabernet заграє новими відтінками у парі з м'ясом, приготованим на мангалі. Спробуйте, вам сподобається!

Спробуйте шашлик і червоне сухе вино / Фото iStock

SHABO Reserve Chardonnay + курячі ніжки або стегна в маринаді

Фото Shabo

Це тихе біле сухе вино з сорту Шардоне, витримане в дубовому французькому баріку протягом 6 місяців, чудово пасуватиме до соковитих і ніжних курячих ніжок, приготованих на мангалі. В ароматі SHABO Reserve Chardonnay домінують ноти білих фруктів і ягід – персика, абрикоса, обліпихи. Також в ньому відчуваються характерні мінеральні ноти й елегантні ноти витримки. Свіжий, округлий, фруктовий смак вина в поєднанні з курячим м'ясом в медовому маринаді, який запікся на решітці делікатною солодкувато-пряною скоринкою – це щось!

Ніжна курятина, приготована на мангалі / Фото iStock

Ігристе SHABO Classic Brut + куряча грудка на грилі під цитрусовим соусом

Хто сказав, що ігристому не місце на пікніку? Абсолютно навпаки! Ігристе SHABO Classic Brut стане справжньою родзинкою та окрасою вашого пікніка! І поєднувати його з м'ясом – чудова ідея, наприклад, з курячою грудкою, приготовленою на грилі, з апельсиновим або лимонним соусом.

Фото Shabo

Це натуральне ігристе створено з винограду трьох європейських сортів (Піно Блан, Рислінг і Шардоне) за класичним методом шампанізації в пляшках з подальшою витримкою не менше 3 років на тонкому осаді. При цьому в ньому збережена свіжість, яскрава фруктова й квіткова ароматика, що дуже важливо для ігристих. В ароматі відчуваються квіти акації та відтінки білих фруктів – стиглого персика, груші. Також в ньому присутні легкі дріжджові ноти, властиві витримці – хлібна скоринка, здобне тісто. Смак SHABO Classic Brut – свіжий, округлий, гармонійний, з приємними фруктовими нотами та збалансованої кислотністю.

Дієтичне й ніжне м'ясо курячої грудки у поєднанні з цитрусовим соусом підкреслять свіжість, квітковість і фруктовість ігристого SHABO Classic Brut, красива гра бульбашок в бокалі створить атмосферу свята, яке нам так потрібен!

Будь-яка домашня страва може стати справжнім шедевром, якщо правильно поєднати її з вишуканим вином від SHABO. Червоне до м’яса, біле до риби чи ігристе до десерту – оберіть свою ідеальну гастрономічну пару в інтернет-магазині SHABO

Куряча грудка у цитрусовому соусі – чудова пара до ігристого / Фото iStock

SHABO Reserve Rose + овочі на мангалі

Ми ж не раз говорили про те, що розе дуже гастрономічне, чи не так? Саме тому йому саме місце на вашому травневому пікніку! Легке, ароматне, ягідне, воно прекрасно пасуватиме до овочів, приготованих на мангалі і збризнутих оливковою олією.

Фото Shabo

Отже, рекомендуємо SHABO Reserve Rose нового врожаю 2020 року – прекрасне вино насиченого рожевого кольору, створене з винограду сортів Мерло і Піно Нуар. Воно має соковитий ягідний аромат з яскравими відтінками полуниці й малини. Смак – легкий, з ягідно-фруктовими тонами й освіжаючою кислотністю, з приємним і тривалим післясмаком. Грильовані баклажани, цукіні, солодкий перець, картопля, томати та інші овочі – чудова пара до цього вина.

Поєднайте грильовані овочі та розе / Фото iStock

SHABO Reserve Telti Kuruk + морепродукти на мангалі

Приготування морепродуктів на мангалі – справа тонка: важливо зловити момент готовності. Їх важливо не пересмажити, щоб вони не стали занадто тугими і сухими. До гідної страви – гідне вино: рекомендуємо SHABO Reserve Telti Kuruk – вино, створене зі знаменитого українського автохтонного сорту Тельті-Курук.

Фото Shabo

SHABO Reserve Telti-Kuruk – біле сухе тихе вино, не витримане в дубі. У його ароматі виразно чутні квітково-фруктові ноти: біла акація і стигла айва. У смаку – округлість, огрядність, помірна кислотність в поєднанні зі свіжим післясмаком. Вишуканий, злегка мінеральний і "білковий" смак морепродуктів (професіонали називають його "смак умамі") підкреслює мінеральні та фруктові ноти в ароматі й смаку SHABO Reserve Telti-Kuruk. Поєднання – 10 балів з 10!

Вишукані морепродукти на мангалі / Фото iStock