Наши советы и рекомендации от экспертов SHABO помогут вам составить оптимальное меню на разный вкус – конечно же, в сочетании с замечательными винами. Записывайте!

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SHABO Reserve Сabernet + шашлык

Начнем с вина. Красное сухое Каберне из коллекции SHABO Reserve, выдержанное в дубовых французских барриках в течение 6 месяцев уместно на майском столе. В его аромате доминирует черная смородина, также хорошо чувствуются вишня и шоколад, немного ощутима красная смородина. Развивается вторичная ароматика: черный перец, лавровый лист. Чувствуется элегантная "работа" дубовой бочки.

Вкус имеет насыщенно-ягодный, сбалансированный, округлый, с шелковистыми танинами и длительным, приятным послевкусием.

Фото Shabo

Это структурное, гармоничное и элегантное вино эксперты рекомендуют сочетать с шашлыком из свинины или говядины. Благородный аромат темных ягод и специй в SHABO Reserve Cabernet заиграет новыми красками в паре с мясом, приготовленным на мангале. Попробуйте, вам понравится!

Поробуйте шашлык и красное сухое вино / Фото iStock

SHABO Reserve Chardonnay + куриные ножки или бедра в маринаде

Фото Shabo

Это тихое белое сухое вино из сорта Шардоне, выдержанное в дубовом французском баррике в течение 6 месяцев, отлично подойдет к сочным и нежным куриным ножкам, приготовленным на мангале. В аромате SHABO Reserve Chardonnay доминируют ноты белых фруктов и ягод – персика, абрикоса, облепихи. Также в нем ощущаются характерные минеральные ноты и элегантные ноты выдержки. Свежий, округлый, фруктовый вкус вина в сочетании с куриным мясом в медовом маринаде, который запекся на решетке деликатной сладковато-пряной корочкой – это нечто!

Нежная курятина, притоговленная на мангале / Фото iStock

Игристое SHABO Classic Brut + куриная грудка на гриле под цитрусовым соусом

Кто сказал, что игристому не место на пикнике? Абсолютно наоборот! Игристое SHABO Classic Brut станет настоящей изюминкой и украшением вашей маевки! И сочетать его с мясом – отличная идея, например, с куриной грудкой, приготовленной на гриле, с апельсиновым или лимонным соусом.

Фото Shabo

Это натуральное игристое создано из винограда трех европейских сортов (Пино Блан, Рислинг и Шардоне) по классическому методу шампанизации в бутылках с последующей выдержкой не менее 3 лет на тонком осадке. При этом в нем сохранена свежесть, яркая фруктовая и цветочная ароматика, что очень важно для игристых. В аромате чувствуются цветы акации и оттенки белых фруктов – спелого персика, груши. Также в нем присутствуют легкие дрожжевые ноты, свойственные выдержке – хлебная корочка, сдобное тесто. Вкус SHABO Classic Brut – свежий, округлый, гармоничный, с приятными фруктовыми нотами и сбалансированной кислотностью.

Диетическое и нежное мясо куриной грудки в сочетании с цитрусовым соусом подчеркнут свежесть, цветочность и фруктовость игристого SHABO Classic Brut, красивая игра пузырьков в бокале создаст атмосферу праздника, который нам так нужен!

Куриная грудка в цитрусовом соусе – отличная пара к игристому / Фото iStock

Любое домашнее блюдо может стать настоящим шедевром, если правильно совместить его с изысканным вином от SHABO. Красное к мясу, белое к рыбе или игристое к десерту – выберите свою идеальную гастрономическую пару в интернет-магазине SHABO

SHABO Reserve Rose + овощи на мангале

Мы ведь не раз говорили о том, что розе очень гастрономично, не так ли? Именно поэтому ему самое место на вашем майском пикнике! Легкое, ароматное, ягодное, оно прекрасно подойдет к овощам, приготовленным на мангале и сбрызнутым оливковым маслом.

Фото Shabo

Итак, рекомендуем SHABO Reserve Rose нового урожая 2020 года – прекрасное вино насыщенного розового цвета, созданное из винограда сортов Мерло и Пино Нуар. Оно имеет сочный ягодный аромат с яркими оттенками клубники и малины. Вкус – легкий, с ягодно-фруктовыми тонами и освежающей кислотностью, с приятным и длительным послевкусием. Грилованные баклажаны, цуккини, сладкий перец, картофель, томаты и другие овощи – отличная пара к этому вину.

Совместите грилированные овощи и розе / Фото iStock

SHABO Reserve Telti Kuruk + морепродукты на мангале

Приготовление морепродуктов на мангале – дело тонкое: важно поймать момент готовности. Их важно не пережарить, чтобы они не стали слишком тугими и сухими. К достойному блюду – достойное вино: рекомендуем SHABO Reserve Telti Kuruk – вино, созданное из знаменитого украинского автохтонного сорта Тельти-Курук.

Фото Shabo

SHABO Reserve Telti-Kuruk – белое сухое тихое вино, не выдержанное в дубе. В его аромате отчетливо слышны цветочно-фруктовые ноты: белая акация и спелая айва. Во вкусе – округлость, полнотелость, умеренная кислотность в сочетании со свежим послевкусием. Изысканный, слегка минеральный и "белковый" вкус морепродуктов (профессионалы называют его "вкус умами") подчеркивает минеральные и фруктовые ноты в аромате и вкусе SHABO Reserve Telti-Kuruk. Сочетание – 10 баллов из 10!

Изысканные морепродукты на мангале / Фото iStock