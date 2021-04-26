Сложно представить себе пасхальный стол без ароматного, сладкого Кагора, не правда ли? А знаете ли вы, что родина Кагора — на самом деле Франция? Сейчас мы расскажем вам его историю.

Французский Кагор, или правильнее Каор (Cahors) – это сухое вино из одноименного региона, расположенного на юго-западе Франции. В его составе доминирует виноград сорта Мальбек, также в купаже присутствуют сорта Таннат и Мерло. Благодаря своему насыщенному темному цвету, который не теряет яркости, даже если его развести водой, Каор стал идеальным вином для церковного причастия. Как-то раз Каор попробовал Петр I, известный новатор и любитель европейской культуры. Вино ему очень понравилось, и он приказал использовать Каор в православной церкви. Однако заграничная новинка не прижилась в православной культуре, вернее, прижилось только название, которое преобразовалось в Кагор. Обычно для нужд православной церкви завозились преимущественно сладкие вина из Италии и Греции. Верующие привыкли к этому вкусу, поэтому сухой французский Каор им совершенно не зашел. В итоге, в церковной традиции вернулись к сладкому вину. Сегодня сладкий крепленый Кагор не имеет ничего общего со своим французским предком, кроме названия.

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В современных реалиях Кагор – крепленое десертное красное вино, для производства которого используют особые сорта винограда: Каберне Совиньон, Мерло, Саперави и некоторые другие. Важным показателем является содержание в них сахара – не менее 22-25 процентов. Накануне праздника Пасхи мы решили представить вам два прекрасных образца украинских Кагоров. Вот что говорит о них Гиорги Иукуридзе, совладелец компании SHABO:

Пасха – особенный праздник для каждого украинца. В нем тесно переплелись религия, культурные особенности и традиции нашего народа. Исторически именно Кагор стал одним из атрибутов пасхального стола и в целом православия. Понимая важную роль этого праздника в нашей жизни, мы решили добавить традиционному пасхальному вину особенный вкус. Поэтому, помимо Кагора в классической линейке, представляем в этом году новый Кагор Reserve. В нем только отборные ягоды Каберне и Мерло, которые дополнительно набирались вкуса и аромата в дубе.

Знакомьтесь с украинскими Кагорами от SHABO, друзья! Ведь мы с вами уже привыкли к тому, что вина от SHABO неизменно радуют нас высоким качеством, а к хорошему быстро привыкаешь. Ниже – дегустационные заметки. Дегустируйте и празднуйте Пасху вместе с нами!

Визитная карточка: десертный крепленый Кагор SHABO Reserve

Фото SHABO

Друзья, встречайте яркую и благородную новинку от компании SHABO! Этот Кагор относится к лимитированному тиражу вин из коллекции Reserve, который насчитывает всего 1500 бутылок.

Кагор SHABO Reserve создан из отборного винограда сортов Каберне Совиньон и Мерло. Их саженцы были приобретены в Европе и выращены на лучших участках терруара Шабо. Для получения качественного урожая виноградари SHABO сокращают нагрузку на лозу и тщательно контролируют зрелость ягод. Виноградные гроздья собирают вручную и доставляют рефрижераторами с температурным контролем в отделение микровиноделия SHABO – там виноград проходит процесс тройной сортировки и отправляется на брожение в дубовых бочках.

Главная особенность нового Кагора SHABO Reserve — 6-месячное хранение в дубовых барриках, что придало вину комплексность и округлость.

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Несколько слов об органолептических особенностях Кагора SHABO Reserve: это вино отличает глубокий цвет с гранатовым оттенком, в насыщенном аромате доминируют тона спелых темных ягод и фруктов, вкус – полный, бархатистый, с элегантными танинами и длительным, приятным послевкусием.

Общее впечатление: глубокое, мягкое, комплексное и благородное десертное вино, которое создано для того, чтобы занять почетное место на пасхальном столе.

Визитная карточка: десертный Кагор SHABO Classic

Фото SHABO

Вечная классика —десертный Кагор из коллекции SHABO Classic.

Сорт: Мерло, Каберне Совиньон – европейские сорта, произрастающие на собственных виноградниках SHABO.

Стиль: невыдержанное десертное вино, содержание алкоголя – 16%.

Цвет: глубокий темно-гранатовый.

Аромат: нежные тона шоколада, черной смородины и чернослива с нотками вяленой вишни и подкопченной сливы.

Вкус: бархатистый, долгий, тягучий и сбалансированный, с тонами чернослива, черной смородины, малины, вишни и молочных сливок.

Общее впечатление: ароматное, мягкое, просто вкусное десертное вино, в котором совсем не ощущается высокий уровень алкоголя.

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Мы понимаем, что выбор сделать сложно, и абсолютно уверены, что Кагор SHABO Reserve и Кагор SHABO Classic станут достойным украшением вашего пасхального стола. Кстати, о столе: какие гастрономические сочетания хороши для Кагоров? Советуют эксперты SHABO.

Возможно, вы удивитесь, но десертные Кагоры прекрасно сочетаются с основными блюдами, в частности, с актуальными для пасхального стола блюдами из мяса. Попробуйте Кагор SHABO Classic или Кагор SHABO Reserve с бужениной из свинины: ароматное, запеченное с травами мясо и сладкое, ароматное вино с мягкими танинами — просто идеальная пара.

Попробуйте Кагор с бужениной / Фото iStock

Прекрасно сочетаются десертные Кагоры SHABO Classic и SHABO Reserve с острыми, пряными сырами. Советуем попробовать их с твердыми сырами – Гаудой, Эмменталем, Чеддером. Прекрасный вариант – Кагор и сыры с плесенью: Горгонзолой, Стилтоном, Блё д'Овернь.

Ну и, конечно же, главный хит пасхального стола – ароматная Паска! Ваниль, цукаты, изюм, сухофрукты, сладкая сдоба – такому чуду под стать десертные Кагоры SHABO Classic и SHABO Reserve. Паска и Кагор созданы друг для друга. Соедините их на вашем пасхальном столе! С праздником!

Кагор идеально подойдет к паске / Фото Unsplash

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