Одна из популярных эногастрономических традиций Италии – сочетание рождественской сдобной выпечки – панеттоне – с полусухим или полусладким игристым, к примеру – свежим и ароматным Asti или элегантным, выдержанным Franciacorta, созданным по классическому методу.

По удивительному стечению обстоятельств, итальянский панеттоне очень напоминает нашу украинскую пасху – в нем просто чуть больше ароматных ингредиентов, таких как цукаты и бренди или коньяк. А раз так, то его, для разнообразия, вполне можно приготовить к пасхальному столу! К тому же, подавать к нему не традиционный сладкий кагор, а, по примеру итальянцев, выдержанное полусухое белое игристое – SHABO Classic.

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Это игристое из собственного винограда терруара Шабо – европейских сортов Пино Блан, Рислинг и Шардоне. Лозы этих сортов приобрели в Европе и высадили на лучших участках терруара.

Выдержанное полусухое игристое SHABO Classic создано по классической технологии шампанизации, предполагающей выдержку в бутылке на дрожжевом осадке не менее 1,5 лет. Вино имеет тонкий и элегантный аромат, в котором выражены фруктовые и цветочные тона с благородными миндальными оттенками и нотами сдобы. Вкус – освежающий, долгий, округлый, с прекрасным балансом сладости и свежести. Во вкусе чувствуются тона цукатов и груши.

Фото SHABO

Ароматические и вкусовые особенности выдержанного полусухого игристого SHABO Classic идеальны для того, чтобы сочетать его с пасхальной выпечкой! Цукаты, фрукты, ваниль и аромат сдобы в панеттоне дополнят и подчеркнут благородные особенности игристого. Итак, печем панеттоне и дегустируем его с полусухим игристым SHABO Classic!

Попробуйте испечь панеттоне самостоятельно / Фото iStock

Ингредиенты:

молоко – 100 миллилитров

яйца куриные – 2 штутки

сливочное масло – 80 грамм

растительное масло – 30 миллилитров

сахар – 2 столовые ложки

сахар ванильный – 5 грамм

лимонная цедра – 1 чайная ложка

соль – 3 грамм

дрожжи сухие – 1 чайная ложка

цукаты – 160 грамм

изюм – 20 грамм

мука – 250 грамм

бренди – 60 миллилитров

яичные желтки – 1 штука

Как готовить

Цукаты, изюм хорошо промываем в теплой воде и заливаем бренди. К примеру, вы можете взять молодой бренди Shabsky VS. Накрываем и оставляем на 4-6 часов. В теплом молоке разводим дрожжи, 1 чайную ложку сахара, накрываем. Через 5 минут добавляем яйца, сахар, ванильный сахар, растительное масло и хорошо перемешиваем миксером до получения однородной массы. Муку просеиваем с солью, добавляем в тесто и перемешиваем миксером в течение 5 минут сначала на низкой скорости, а затем увеличиваем скорость и размешиваем миксером еще 6-8 минут. На этом этапе тесто начнет скатываться в шар — это нормально. Добавляем масло комнатной температуры и еще раз хорошо перемешиваем массу миксером в течение 5 минут. Цукаты, изюм отжимаем, добавляем в тесто и перемешиваем 3-5 минут. Затем ёмкость с тестом отправляем в холодильник на 7-8 часов (предварительно можно накрыть емкость пищевой пленкой).

Фото iStock

Спустя указанное время достаем тесто из холодильника, разминаем, сворачиваем в шар, выкладываем в формы и оставляем при комнатной температуре на 2-3 часа. Тесто должно увеличиться в объеме. Духовку нагреваем до 180°С. Желток смешиваем с молоком (1 ст. л.), смазываем этой массой панеттоне и отправляем их в духовку. Выпекаем при 180°С 20 минут, а потом уменьшаем температуру до 150-160°С и выпекаем еще 20-30 минут. Если верхушка начнет подгорать, нужно опустить противень на нижний уровень духовки. Проверить готовность выпечки можно, проткнув ее спичкой: если спичка сухая, выпечка готов. Теперь готовый панеттоне нужно достать из духовки и полностью остудить.

После выпекания дайте панеттоне остыть / Фото iStock

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Надеемся, пока остывал панеттоне, вы не забыли хорошо охладить игристое – настал его черед! Подавать полусухое игристое SHABO Classic стоит охлажденным до температуры +10С. Бокал – для классического игристого с тюльпановидной чашей, или стандартный flute. Уверены, сочетание с ароматным и пряным панеттоне будет идеальным! Buon appetito!

Riedel Performance Champagne Glasses / Фото Riedel