І хоча татуювання з вишивкою існує вже деякий час, однак креативний Зумі схоже надав йому нового витка. За словами майстра, щоб створити унікальний бодіарт, йому потрібно точно спланувати ескіз, а його перенесення на шкіру вимагає максимальної концентрації.

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Про татуювальника

Мін Зумі родом із Південної Кореї.

Ще з дитинства він мав рішучість до малювання та любов до мистецтва.

Вступивши до університету Пусана, він отримав освіту дизайнера.

Своє перше татуювання Мін зробив у 2015 році, коли йому було 18.

Він поступово занурився у культуру татуювання традиційного японського стилю.

Відчувши певну обмеженість у висловленні своїх ідей на ​​строгих японських татуюваннях, Зумі почав розробляти бодіарт з 3D-вишивкою.

"Вишиті" тату

На його творчість сильно впливає популярна культура: мультфільми, аніме-серіали, відеоігри, фільми та спорт. Він прикрашає тіла своїх клієнтів Міккі Маусом, моряком Папаєм, Снупі Вінні Пухом і навіть Гомером з "Сімпосонів".

Патч схожий на емблему, яка показує, хто така людина, звідки вона і що насправді любить,

– розповідає майстер бодіарту.

Складний дизайн та опрацювання найдрібніших деталей, аж до останньої "ниточки", – ось що робить ці татуювання особливими. Одна така робота займає у художника від трьох до шести годин.