Наречена посварилася з сестрою: все через кумедну проблему з сукнею

Наречена запропонувала сестрі бути дружкою в неї на весіллі. Все було нормально, доки молода не посперечалася з нею через сукню. Тепер вона не хоче робити її дружкою.

Відповідний скриншот допису опублікували на розважальному ресурсі Reddit. Люди по-різному відреагували на історію нареченої. На думку деяких, так робити взагалі некоректно. Але тут є свої нюанси.

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Сестра не розуміє, що їй потрібна більша сукня

В анонімному дописі мешканка Британії розповіла, що має проблеми із сестрою, яку запросила бути дружкою на власному весіллі. Їй не сподобалося, що дівчина не хоче брати плаття більшого розміру.

Наречена хотіла замовити однакові сукні для дружок, щоб на фотографіях всі мали ефектний вигляд. Але виникли проблеми з сестрою. Та зазвичай носить одяг XL, але переконує, що на весілля може піти в сукні меншого розміру.

Сестра думає, якщо одягає легінси L, то може носити весь одяг такого розміру. Але вона не врахувала, що легінси еластичні, а її верхня половина набагато більша, – пояснює авторка.

Наречена не хоче, щоб сестра мучилася. Тому наполягає на тому, щоб та обрала доречне плаття. Тим паче, що так вона красивіше виглядатиме, і сукня нормально "сидітиме". Але дівчина відмовляється це робити.

Сестри посварилися одна з одною через розмір плаття / Фото Unsplash

Авторка розуміє, що відмовити сестрі бути дружкою через таку причину – жахливий вчинок, але вона поки не бачить іншого виходу з ситуації.

Це звучить жахливо, але я думаю над тим, щоб не брати сестру за дружку на весілля… Вона постійно вибирає сукні, які взагалі не личать її фігурі, – пояснює наречена.

Користувачі Reddit були здивовані від цієї історії. Вони по-різному на неї відреагували: