Майкл Крейн і його наречена Лінда Браун вже давно готуються до весілля. Вони завчасно забронювали заклад та оплатили завдаток, але той неочікувано закрився.

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Зробив тату з датою весілля, яке скасували

Молодята були розгублені, коли побачили повідомлення про те, що заклад, де вони планували святкувати весілля, закривається назавжди. Пара вже встигла оплатити завдаток у 160 тисяч гривень, а 37 річний чоловік навіть набив тату, яке також коштувало чимало, а саме 7 тисяч гривень.

У понеділок молодята дізнались, що ресторан та готель закривають назавжди, але ніхто про це не попередив. День опісля розлючені пари з'явилися у закладі разом з поліцією і вимагали пояснень та повернення завдатку.

Це дійсно шокує. Ми ніколи не думали, що вони закриються. Це гарне місце, у них є старовинний середньовічний зал. Але відтоді, як ми його забронювали його, готель двічі закривався. З самого початку це був кошмар,

– розповідає обурений наречений.



Зробив тату, а весілля скасували / Фото The Sun

Молодята також хвилюються і за своїх рідних, які попередньо вже забронювали місця в готелі та оплатити завдаток.

Я дізнався лише на вихідних, коли побачив відгук у Google, де хтось написав, що їм сподобався відпочинок, але готель закривається 7 лютого. Нам навіть не сказали,

– обурюється Майкл.

Тож тепер молодята відправляються на пошуки нового закладу, аби встигнути до 5 серпня забронювати нову локацію та вберегти Майкла від невдалого тату.