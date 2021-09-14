Наречена пролетіла пів країни, щоб станцювати зі своїм 94-річним дідусем: зворушливе відео

Американка Наталі Браунінг так засмутилась, що її хворий дідусь не зможе бути присутнім на її весіллі, що вирішила прилетіти до нього сама в інший штат, з весільною сукнею в руках. Чуттєве відео розчулило користувачів мережі до сліз.

Дідусь 24-річної нареченої, Нельсон, лише два тижні до церемонії пережив інсульт. Попри те, що він дуже хотів побачити онуку на весіллі, проте відправитись у подорож з Флориди до Вірджинії йому заборонили лікарі.

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Молода наречена вирішила не залишати Нельсона наодинці й здійснити мрію – станцювати з улюбленим дідусем у весільному вбранні. Щоб створити дідусю справжнє свято, Наталі взяла свою білу сукню і сама полетіла до нього в інший штат, за 1200 кілометрів від дому.

Кожен крок своєї незвичної подорожі дівчина знімала, а згодом змонтувала у зворушливе відео. На ньому вона показала, як із сукнею в руках пролетіла пів країни, щоб провести особливий момент з дідусем.

Дівчина пролетіла понад 1200 кілометрів з весільною сукнею, щоб станцювати з дідусем / Фото Daily Mail

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Наталі ретельно запакувала весільну сукню у рожевий чохол вдома, а тоді у прекрасному настрої та з посмішкою на обличчі відправилась до аеропорту. Вона зізналась, що летіти з довгою білою сукнею в літаку – непросте завдання:

Провезти сукню у літаку, м'яко кажучи, можна було назвати боротьбою. Проте я зрозуміла, що це все було того варте, коли я побачила дивовижну реакцію дідуся,

– сказала дівчина

По прильоту до Флориди, вже у терміналі, наречена взялась наносити макіяж, щоб по-справжньому здивувати дідуся. До помешкання Нельсона дівчина приїхала на великому позашляховику, а вже в будинку вона нарешті одягнула свою весільну сукню і постала перед дідусем у повному образі.

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Вражений та радісний дідусь оцінив всю важливість моменту, тож також одягнув білу сорочку і яскраву червону краватку, щоб відповідати образу своєї онуки. Попри нещодавно перенесену хворобу та погане самопочуття, Нельсон все ж здійснив своє давнє бажання і взявся кружляти Наталі у повільному танці.

Повне відео можна подивитись тут:

Наталі була справді зворушена таким чуттєвим моментом: "Я не часто бачу його, тому це був справді особливий день". Вона розповіла, що до хвороби дідусь дуже хотів станцювати з нею цей перший танець, тож тепер вона щаслива, що змогла зробити йому такий приємний подарунок.