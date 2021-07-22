Наречена поїхала у лікарню після першого танцю: весілля на цьому не закінчилось

Американка вивихнула коліна просто під час першого танцю на власному весіллю. Хоч горе-наречену відправили у госпіталь, проте дівчина захотіла продовження банкету і повернулась на святкування.

Як би ви не старались організувати весілля, деякі речі передбачити важко. Церемонія Пола Ріхтера і Джулі Бенн з Філадельфії відбувалась чітко за планом. Все йшло чудово, аж поки щасливі наречені не почали танцювати.

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Під час цього зворушливого моменту новоспечений чоловік тримав дівчину за талію, щоб вона красиво прогнулась назад. Далі щось пішло не так, Джулі подивилась на нього і просто сказала: "Я вивихнула коліно".

Дівчина вивихнула коліно просто на першому танці / Скриншот з відео тікток @liz_richter

Дівчина не знає, через що це могло статись, адже вона навіть перевзулась у балетки з весільних підборів, щоб усе було максимально безпечно. Проте її пройняв різкий біль від того, що вискочила колінна чашечка:

Пол тримав всю мою вагу тіла і масивну сукню. Я попросила стілець і водночас голосно кричала. Це був такий пекучий біль! Тепер я дуже поважаю спортсменів, які терплять такі травми,

– згадує Джулі

Дівчину негайно всадили на стілець, а подруга, яка працює медсестрою, побачила, що колінна чашечка просто змістилось вправо. Гості намагались підтримувати ногу так, щоб вона не рухалась до приїзду бригади медиків.

Дівчину з весілля відправили у лікарню / Скриншот з відео тікток @liz_richter

Наречену просто у весільній сукні відвезли до лікарні, де вона пробула кілька годин, поки лікували її травмоване коліно. Джулі вкололи велику дозу знеболювального і вправили коліно.

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Весь цей час медперсонал постійно підходив і перевіряв стан дівчини, яка все ще була у весільному наряді. І недарма – воно їй ще згодилось.

У лікарні нареченій вправили коліно / Скриншот з відео тікток @liz_richter

Вже о 9 вечора закохані вийшли з лікарні та повернулись на святкування під гучні оплески гостей:

Всі наші друзі та сім'я стояли там, вболівали й кричали. Я на секунду відчув себе професійним спортсменом. Не можу уявити, як би відбулось весілля за інших умов, але підтримка і любов рідних нам дуже допомогла,

– розповідає Пол

Зараз коліно Джулі все ще набрякле і їй доводиться продовжувати його лікувати. І хоч весілля пішло зовсім не за планом, вони налаштовані насолоджуватись подружнім життям і медовим місяцем. Пол також зізнався, що йому досі боляче передивлятись весільне відео на моменті, де у його коханої змістилась колінна чашечка.

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Повне відео цього невдалого весільного танцю виклала одна із гостей церемонії. Його можна подивитись тут: