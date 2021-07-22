Как бы вы не старались организовать свадьбу, некоторые вещи предсказать трудно. Церемония Пола Рихтера и Джули Бенн из Филадельфии проходила четко по плану. Все шло прекрасно, пока счастливые молодожены не начали танцевать.

Читайте также Ужин с вином: игристое SHABO Special Edition полусухое розовое и салат с клубникой

Во время этого трогательного момента новоиспеченный муж держал девушку за талию, чтобы она красиво прогнулась назад. Дальше что-то пошло не так, Джули посмотрела на него и просто сказала: "Я вывихнула колено".

Девушка вывихнула колено прямо на первом танце / Скриншот с видео тикток @liz_richter

Девушка не знает, как это могло произойти, ведь она даже переобулась в балетки со свадебных каблуков, чтобы все было максимально безопасно. Однако ее пронзила резкая боль от того, что выскочила коленная чашечка:

Пол держал весь мою вес тела и массивное платье. Я попросила стул и одновременно громко кричала. Это была такая жгучая боль! Теперь я очень уважаю спортсменов, терпят такие травмы,

– вспоминает Джули

Девушку немедленно усадили на стул, а подруга, которая работает медсестрой, увидела, что коленная чашечка сместилось вправо. Гости пытались поддерживать ногу так, чтобы она не двигалась до приезда бригады медиков.

Девушку со свадьбы отправили в больницу / Скриншот с видео тикток @liz_richter

Невесту прямо в свадебном платье отвезли в больницу , где она пробыла несколько часов , пока лечили ее травмированное колено. Джули вкололи большую дозу обезболивающего и вправили колено.

Что может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO

Все это время медперсонал постоянно подходил и проверял состояние девушки, которая все еще была в свадебном наряде. И недаром – оно ей еще пригодилось.

В больнице невесте вправили колено / Скриншот с видео тикток @liz_richter

Уже в 9 вечера влюбленные вышли из больницы и вернулись на празднование под громкие аплодисменты гостей:

Все наши друзья и семья стояли там, болели и кричали. Я на секунду почувствовал себя профессиональным спортсменом. Не могу представить, как бы состоялась свадьба при других условий, но поддержка и любовь родных нам очень помогла,

– рассказывает Пол

Сейчас колено Джули все еще напухшее и ей приходится продолжать его лечить. И хотя свадьба пошло совсем не по плану, они настроены наслаждаться супружеской жизнью и медовым месяцем. Пол также признался, что ему до сих пор больно смотреть свадебное видео на моменте, где у его любимой сместилась коленная чашечка.

Интересно Женщина праздновала День рождения в одиночестве: как ее тронули незнакомцы - видео