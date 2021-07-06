Предлагаем вам продегустировать вместе с нами полусухое розовое игристое SHABO Special Edition в паре с легким летним салатом, приготовленным по мотивам рецепта знаменитого Джейми Оливера.

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Полусухое розовое игристое SHABO Special Edition создано из красных европейских сортов винограда — Пино Нуар и Каберне Совиньон. Виноградные лозы этих сортов были приобретены в Европе с учетом особенностей климата и почв Шабо и выращены на лучших участках шабского терруара.

Фото SHABO

Это полусухое игристое создано по технологии Charmat Lungo (об этом методе мы писали здесь). Charmat Lungo считается более “продвинутой” версией метода Charmat (акратофорного).

Вас наверняка порадует цвет этого вина: насыщенный и элегантный розовый. Ему под стать и аромат: свежий, яркий, ягодно-фруктовый с нотами малины и земляники, минеральными и легкими сливочными оттенками. Во вкусе SHABO Special Edition полусухое розовое так же по-летнему прекрасно: вкус это игристое имеет округлый, продолжительный, с идеальным балансом фруктовой сладости и свежести и приятным послевкусием.

Подавать SHABO Special Edition полусухое розовое следует хорошо охлажденным, в идеале при температуре +8С / +10С, в бокале flute. Предлагаем вам поставить игристое на охлаждение, пока вы будете готовить не сложный, но изысканный салат.

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Наслаждайтесь розовым вином / Фото iStock

Итак, совет знаменитого шефа Джейми Оливера, апологета сезонных продуктов: употребляйте клубнику по максимуму, когда её очень много. Ловим сезон! Давайте представим, что клубника может выступать в качестве “овоща”, и приготовим из нее салат в средиземноморском стиле с зеленью, сыром и оливковым маслом. Джейми предлагает добавить в свою версию клубничного салата еще и бекон, но, вполне возможно, вам это покажется чересчур — можно и без бекона.

Главное в этом клубничном салате – сбалансированное сочетание базилика, бальзамического уксуса и клубники. Мягкий несоленый сыр (идеально — моццарелла или буррата) и хорошее оливковое масло смягчают и округляют резкие вкусы. В результате получается гармония и легкая пикантность.

Ингредиенты на 2 порции:

2 стакана клубники;

100 г моцареллы;

пучок базилика;

цедра 2 апельсинов (опционально);

руккола (опционально);

кедровые или грецкие орехи 2 ст ложки (опционально);

авокадо ½ (опционально);

бальзамический уксус, оливковое масло по вкусу.

Как готовим:

У базилика обрываем листочки, шарики моцареллы разминаем руками, крупную клубнику разрезаем пополам (мелкую можно оставить целой). Хорошо сочетается с этим салатом и свежая руккола, хотя в оригинальной версии от Джейми ее нет — тоже можно добавить.

Все ингредиенты смешиваем, заправляем бальзамиком и оливковым маслом. Выкладываем на тарелку и при желании посыпаем свежей цедрой и орехами.

Легкий летний салат с клубникой / Фото iStock

Если клубника в салате для вас — немного слишком, всегда есть классический вариант простого и вкусного десерта: клубника со сливками. Сочетание с полусухим игристым розе SHABO Special Edition — идеальное. При необходимости можно усилить его сдобным печеньем и шоколадом.

Ну как вам ужин? Свежо, вкусно, изысканно и ароматно? Так, как и должно быть нежным летним вечером! Наслаждайтесь!

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