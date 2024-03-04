Весілля обернулась справжнім шоком: наречена втратила свідомість у найвідповідальнішу мить

День весілля мав бути найщасливішим у житті 28-річної Кетрін Френкс із США, однак церемонія одруження обернулась для неї справжнім шоком.

Що пішло не так у найважливіший день та яка прикрість спіткала наречену, розповідаємо далі.

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Як церемонія одруження обернулась для нареченої шоком

У той момент, коли молодятам вже оголосили, що вони чоловік та дружина, наречена раптово знепритомніла біля вівтаря церкви – просто на очах гостей та рідних.

Кетрін розповідає, що почулася погано через сильну спеку та тривале перебування під променями яскравого світла під час фотозйомки, оскільки церемонія тривала понад 40 хвилин.

Раптом в мене почало темніти в очах і запаморочуватися голова. Я встигла попередити чоловіка, що ось-ось знепритомнію. І справді, за мить опинилася на підлозі,

– згадує вона.

На кадрах, які зняв один з гостей весілля, можна побачити, як жінка несподівано падає на підлогу, а її чоловік та друзі намагаються допомогти їй отямитися. На щастя, наречена швидко прийшла в себе й змогла продовжити святкування. Вона жартує, що подібні курйози трапляються з нею регулярно.

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Я досить незграбна людина, тому вже звикла до того, що зі мною трапляються такі речі – це вже не вперше,

– додає Кетрін.

Наступного дня жінка все ж звернулась до лікаря через погане самопочуття. Медики діагностували у неї зневоднення організму на тлі вірусної інфекції.

Зараз молодята з гумором згадують цю історію та обіцяють розповісти її майбутнім дітям. У квітні пара чекає на народження первістка.