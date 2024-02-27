Як виглядав дороговартісний десерт та як його готували, розповідаємо далі.

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Як виглядав шикарний весільний торт

18-річна наречена Мадлен Бертон разом зі своїм 20-річним коханим Патріком з Великої Британії витратили близько 15 тисяч євро на грандіозний чотириметровий весільний торт у формі замка. Створенням десерту займалась професійна кондитерка Сем Вудрафф.

Пекарка зізналася, що це був найбільший торт з усіх, які вона коли-небудь робила. Вона витратила 6 годин на зведення замку і навіть мусила скористатися драбиною, аби дістатися верхівки.

Я плакала, побачивши готовий результат. Була дуже схвильована, тому що весь процес будівництва зайняв так багато часу,

– ділиться своїми емоціями жінка, яка навіть просила про допомогу свого чоловіка.

В основі конструкції грандіозного торта лежить 6 коржів у формі пелюсток, а решта частин зроблена з пінополістиролу. Вежі замку надруковані на 3D-принтері, вкриті 50 кг білої помадки та прикрашені золотим листям і світлодіодними повітряними кульками.

Весільний торт вийшов ідеальним / Фото KennedyNews / BespokeCakesBySam

Наречена каже, що повністю задоволена результатом.

Я попросила замок, і вона створила для мене справжню казку. Сем постійно мене вражає. Торт виглядав просто чудово, і я була в захваті! Весь день пройшов ідеально – на нашому весіллі було понад 200 гостей,

– розповідає дівчина.

Загалом на церемонію у лондонському готелі Savoy молодята витратили близько 56 тисяч євро.