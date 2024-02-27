Як виглядав дороговартісний десерт та як його готували, розповідаємо далі.
До теми "Вони тікають": наречена опублікувала фото обручки, але соцмережі збурив манікюр дівчини
Як виглядав шикарний весільний торт
18-річна наречена Мадлен Бертон разом зі своїм 20-річним коханим Патріком з Великої Британії витратили близько 15 тисяч євро на грандіозний чотириметровий весільний торт у формі замка. Створенням десерту займалась професійна кондитерка Сем Вудрафф.
Пекарка зізналася, що це був найбільший торт з усіх, які вона коли-небудь робила. Вона витратила 6 годин на зведення замку і навіть мусила скористатися драбиною, аби дістатися верхівки.
Я плакала, побачивши готовий результат. Була дуже схвильована, тому що весь процес будівництва зайняв так багато часу,
– ділиться своїми емоціями жінка, яка навіть просила про допомогу свого чоловіка.
В основі конструкції грандіозного торта лежить 6 коржів у формі пелюсток, а решта частин зроблена з пінополістиролу. Вежі замку надруковані на 3D-принтері, вкриті 50 кг білої помадки та прикрашені золотим листям і світлодіодними повітряними кульками.
Весільний торт вийшов ідеальним / Фото KennedyNews / BespokeCakesBySam
Наречена каже, що повністю задоволена результатом.
Я попросила замок, і вона створила для мене справжню казку. Сем постійно мене вражає. Торт виглядав просто чудово, і я була в захваті! Весь день пройшов ідеально – на нашому весіллі було понад 200 гостей,
– розповідає дівчина.
Загалом на церемонію у лондонському готелі Savoy молодята витратили близько 56 тисяч євро.