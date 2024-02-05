Що не так з манікюром дівчини й чому вигляд її нігтів викликав більш бурхливу реакцію, ніж новина про заручини, розповідаємо далі.

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Як манікюр дівчини збурив соцмережі

Виклавши в мережу фотографію своєї приголомшливої обручки з діамантом, майбутня наречена зіткнулася з хвилею несхвалення з боку користувачів соціальних мереж, які розкритикували її манікюр.

Жінка хотіла поділитися щасливою новиною зі своїми рідними та знайомими після того, як її хлопець освідчився їй у 2019 році.

Дівчина, яка вирішила не називати свого імені, розповіла, що була здивована кількістю негативних коментарів під її радісною новиною про шлюб. Користувачів соціальних мереж не хвилювала ні новина про заручини жінки, ні її дивовижна каблучка з діамантом, вони були зайняті зовсім іншим – її нігтями. На жаль, майбутню наречену почали тролити через її манікюр.

Як виглядав манікюр дівчини / Фото фейсбук

"Має такий вигляд, ніби вони (нігті) тікають!", "Я навіть не зміг зосередитися на каблучці після того, як побачив нігті", "Зазвичай я не втрачаю мовлення, коли дивлюся на такі фотографії, але, чорт забирай... Я втратила мовлення на 100%", – писали користувачі у фейсбук.

Інші зазначили, що їх "бентежить" знімок, оскільки два нігті жінки, схоже, росли набагато швидше, ніж інші. Одна людина навіть припустила, що знімок не може бути "справжнім", тому що манікюр був настільки поганим.