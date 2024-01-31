На популярному форумі Reddit одна з жінок поділилася своєю знахідкою. Вона розповіла, що придбала особливу річ перед власним весіллям.

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Неймовірний збіг

Жінка, яка не розкрила свого імені, опублікувала у мережі світлину з тарілкою, якій 100 років. Можливо, для когось ця річ не матиме жодної цінності, однак не для цієї користувачки. Вона розповіла, що знайшла тарілку у комісійному магазині, однак увагу жінки привернула викарбувана дата – 20 січня 1924 року, а також імена подружньої пари, яка одружилися 100 років тому.

Річ у тім, що жінка 20 січня 2024 року також одружилася. Користувачка мережі наголосила, що це неймовірний збіг і вважає це гарною прикметою.

Моє весілля відбудеться 20 січня 2024 року. Сьогодні в магазині я знайшла пам'ятну ювілейну тарілку для пари, яка одружилася 100 років тому в цей день: 20 січня 1924 року. Здається, це гарна прикмета, тож, звісно, вона повернулася додому разом зі мною!

– написала жінка у мережі.



Жінка знайшла у магазині символічну весільну тарілку / Фото з мережі

Один із коментаторів припустив, що міг теоретично знати про цю пару. За його словами, якщо це те ж подружжя, то схоже, що Бенджамін "Бенні" і його дружина Антіонетта "Тінна" Манно прожили в Нью-Джерсі все своє життя.

До слова, користувачі у мережі дуже раділи такій знахідці й вітали жінку з такою гарною прикметою:

"Так мило! Дійсно, гарна ознака. Вітаю з заручинами й майбутнім весіллям";

"Який знак від Всесвіту";

"Мої дідусь і бабуся теж одружилися 20 січня 1943 року, у шлюбі 66 років і мають восьмеро дітей. Я сподіваюся, що ви й ваш чоловік проведете разом багато років (і матимете багато дітей, якщо хочете цього)";

"Це так особливо!!! Я б теж купила. Я б нічого на ній не змінювала, а просто повісила б її в їдальні такою, якою вона є. Яким гарним жестом було б вшанувати цю пару".

Користувачі також звернули увагу, що на тарілці є й інша дата – 20 січня 1949 року. У мережі припустили, що ймовірно парі подарували цю тарілку на 25 річницю шлюбу.