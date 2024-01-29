Як виглядає вінтажна сукня, яку свого часу придбали всього за 12 доларів, та чим блогерка доповнила вишуканий образ, розповідає 24 Канал.

До теми Дівчина проміняла весілля найкращої подруги на концерт Тейлор Свіфт: як відреагувала наречена

Як сімейна реліквія стала весільним вбранням для дівчини

Тікток-блогерка з Америки, яка у соцмережах представляється як Зіппі, нещодавно вийшла заміж у сукні 1950-х років.

Дівчина розповіла, що вона є третьою жінкою у сім'ї, яка виходить заміж у цьому вбранні. Раніше сукню у день весілля одягала мама та бабуся блогерки, яка і придбала у середині минулого століття одяг для особливої події всього за 12 доларів.

Як дівчина вийшла заміж у сукні своєї бабусі: дивіться відео

Сімейна ж реліквія, як можна помітити із весільних фото дівчини, збереглася доволі добре. Це біла мереживна сукня у довжині міді, що має довгі рукави, скромний виріз та приталений силует.

Як виглядає весільна сукня 1950-х років: дивіться фото

Я стала третім поколінням у моїй родині, яке вдягнуло цю весільну сукню,

– підписала своє відео Зіппі.

Тіктокерка в описі до відео також додала, що під розкішну вінтажну сукню вона мріяла вдягнути тогочасну білизну.

Дівчині пощастило і вона змогла знайти репродукцію білизни з 1950-х років.

Якою була білизна 1950-х років: дивіться фото

У своєму ролику вона зізналася, що дуже щаслива мати можливість одягнути легендарну сукню та відповідну білизну у день свого весілля. За її словами, це була мрія, що стала реальністю.