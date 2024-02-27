Как выглядел дорогостоящий десерт и как его готовили, рассказываем далее.

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Как выглядел шикарный свадебный торт

18-летняя невеста Мадлен Бертон вместе со своим 20-летним возлюбленным Патриком из Великобритании потратили около 15 тысяч евро на грандиозный четырехметровый свадебный торт в форме замка. Созданием десерта занималась профессиональная кондитерка Сэм Вудрафф.

Пекарь призналась, что это был самый большой торт из всех, которые она когда-либо делала. Она потратила 6 часов на возведение замка и даже должна была воспользоваться лестницей, чтобы добраться до верхушки.

Я плакала, увидев готовый результат. Была очень взволнована, потому что весь процесс строительства занял так много времени,

– делится своими эмоциями женщина, которая даже просила о помощи своего мужа.

В основе конструкции грандиозного торта лежит 6 коржей в форме лепестков, а остальные части сделаны из пенополистирола. Башни замка напечатаны на 3D-принтере, покрыты 50 кг белой помадки и украшены золотыми листьями и светодиодными воздушными шариками.

Свадебный торт получился идеальным / Фото KennedyNews / BespokeCakesBySam

Невеста говорит, что полностью довольна результатом.

Я попросила замок, и она создала для меня настоящую сказку. Сэм постоянно меня поражает. Торт выглядел просто великолепно, и я была в восторге! Весь день прошел идеально – на нашей свадьбе было более 200 гостей,

– рассказывает девушка.

Всего на церемонию в лондонском отеле Savoy молодожены потратили около 56 тысяч евро.