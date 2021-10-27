Аліса, так звуть наречену, звернулася до ювеліра Мег, яка займається виготовленням спеціальних обручок. Вона попросила зробити камінчик, в якому буде прах її батька. Відео цього процесу спеціалістка опублікувала у тіктоці. Зараз його переглянули понад 7,5 мільйонів разів.

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Аліса завжди мріяла, щоб батько пройшовся з нею до вівтаря. Шкода, але вона втратила його перед тим, як сказала (своєму хлопцю, – Life 24): "Так!". Тепер її батько буде поруч з нею у цей великий день, – написала ювелір у своєму тіктоці.

Жінка продемонструвала незвичайний процес створення камінчика. Вона помістила частину праху до посудини з епоксидною смолою, а згодом додала туди трішки синього фарбника. Через певний час суміш затвердла – з неї ювелір зробила красиву прикрасу.

"Це моє колечко. Я ношу його кожного дня. Відтепер батько буде поруч зі мною", – розповіла наречена

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Користувачі тіктоку були зворушені від такого вчинку нареченої. Дехто поділився своїми непростими історіями: