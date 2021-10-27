Наречена здивувала людей обручкою: не кожен наважився б це зробити
Джерело:тікток treeofhopecreations
Американка замовила особливу обручку для власного весілля. Дещо раніше жінка втратила батька, тому хотіла, щоб він назавжди залишався поруч у її колечку.
Аліса, так звуть наречену, звернулася до ювеліра Мег, яка займається виготовленням спеціальних обручок. Вона попросила зробити камінчик, в якому буде прах її батька. Відео цього процесу спеціалістка опублікувала у тіктоці. Зараз його переглянули понад 7,5 мільйонів разів.
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Аліса завжди мріяла, щоб батько пройшовся з нею до вівтаря. Шкода, але вона втратила його перед тим, як сказала (своєму хлопцю, – Life 24): "Так!". Тепер її батько буде поруч з нею у цей великий день, – написала ювелір у своєму тіктоці.
Жінка продемонструвала незвичайний процес створення камінчика. Вона помістила частину праху до посудини з епоксидною смолою, а згодом додала туди трішки синього фарбника. Через певний час суміш затвердла – з неї ювелір зробила красиву прикрасу.
"Це моє колечко. Я ношу його кожного дня. Відтепер батько буде поруч зі мною", – розповіла нареченаВеселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO.
Користувачі тіктоку були зворушені від такого вчинку нареченої. Дехто поділився своїми непростими історіями:
- Хотіла б зробити таке ж колечко із прахом моєї мами, але вже пізно.
- Я попрощалася зі своїм сином і теж хотіла б зробити таке колечко.
- Це найзворушливіша річ, яку я коли-небудь бачила у своєму житті.