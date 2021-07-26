Наречені здивували гостей дивним проханням перед весіллям: що вони хотіли

Багато гостей були обурені від незвичайного прохання молодят. Їх попросили оплатити харчування на весіллі.

Один із незадоволених гостей анонімно поділився своїм обуренням на Reddit. Чоловік вважає, що некоректно таке просити, зважаючи на те, що молодята досить багато заробляють. Та в цій історії є свої нюанси.

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Через кілька місяців буде весілля мого близького друга. Всіх гостей попросили заплатити 110 доларів, щоб вони повністю покрили вартість їжі на весіллі. Взамін пропонують не дарувати їм подарунок, – написав автор.

Пропозиція дуже не сподобалося чоловіку: так виглядало, ніби наречені не запросять гостей на весілля, якщо вони не виконають це прохання. Такі ультиматуми, на думку автора, не личать молодятам.

Гості не хочуть платити за їжу / Фото Unsplash

"Це було так сформулювало, що, якщо ви не відправите гроші у найближчий час, вас просто заберуть зі списку гостей", – обурювався чоловік.

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Він дав зрозуміти, що гості все одно збираються робити подарунки нареченим. Але тепер, щоб уникнути конфліктів, вони мають заплатити ще додаткові 110 доларів на їжу. Справді незручна ситуація.

Не лише я відчуваю себе ніяково через це… Здається, молодята не розуміють, скільки грошей гості будуть змушені витратити на їхнє весілля, – завершив гість.