Наречений вигнав власну сестру з весільної фотосесії: в чому причина

Дівчина вирішила трохи відійти від правил і вдягнутись на весілля брата не за дрес-кодом. Проте нареченим такі вибрики не сподобались. Деталі – у матеріалі.

Сьогодні практично на кожному весіллі наречені визначають кольорову гаму і просять гостей вдягнутись відповідно. На Reddit 18-річна користувачка розповіла, що і її на 8 років старший брат з коханою також вирішили: оформлення і наряди гостей мають бути у блакитних тонах або кольору фуксія.

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Дівчина ж була проти, адже зазвичай вона носить лише чорний або білий одяг і зовсім не визнає яскравий колір. Тож вона заявила, що не збирається й цього зраджувати своїм принципам і прийде на весілля у тому, що їй подобається.

Мати ж юної бунтарки її ентузіазму не розділяла і була переконана, що у такий важливий день важливо виконати вимоги наречених, які хотіла весілля в одному стилі.

Жінка відправилась з донькою по магазинах зі словами: "Це лише один день, кілька годин кольорового одягу нічого тобі не зроблять". Хоч у магазині дівчині нічого й не сподобалось, мати все одно придбала 2 кольорові речі, які вона мала вдягнути на святкування.

Дівчина не поступилась

Проте це її не переконало і на весілля сестра нареченого з'явилась у чорній сукні, відрізняючись від усіх гостей. Побачивши, що прохання вона таки не виконала, брат рішуче повідомив: її не буде на жодному груповому знімку.

Сестру нареченого не фотографували на весіллі через чорну сукню / Фото Pexels

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Ображена дівчина поділилась з іншими на Reddit своєю ситуацією та додала, що не вважає себе винною у цьому: "Я дійсно не думаю, що я зробила щось погане, тому що прохання мого брата з самого початку було дурним".

Своїм дописом вона спричинила цілу дискусію: чи варто зберігати свою індивідуальність і навіть на такій події чи все ж у деяких ситуаціях дрес-код доцільний і навіть необхідний? Думки користувачів розділились.

Більшість не погоджувались з юною особою і порівнювали її принциповість з упертістю маленької дитини, яка не вміє думати про бажання інших:

"Так, п’ятирічний хлопчик на моєму весілля також зазвичай носив лише футболки з Людиною-павуком. Але нам вдалось одягнути на нього костюм на святкування."

"Багато восьмирічних дітей мають улюблений колір і впадають в істерику, коли вони не можуть його носити."

"Не думав, що у 18 можна бути такою егоїсткою."

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Інші ж користувачі не побачили у вчинку дівчини нічого такого, адже чорний – це цілком класичний колір: