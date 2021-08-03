Батькам завжди хочеться захищати та підтримувати своїх дітей у будь-якій ситуації. Проте у школі малеча відправляється у самостійне плавання. Коли Кріс Яндл помітив, що у 4 класі його донька Едісон почала хвилюватись перед тим, як йти до школи, то вирішив побороти її тривожність оригінальним способом.

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З чого все почалось

Тоді, у 2017 році, чоловік написав їй першу записку: Будь добра з іншими. "Не всі люди схожі на нас. Навчись помічати унікальні та особливі речі в інших людях. У тебе є сила змінити чиєсь життя!". Для нього це був спосіб бути поруч з донькою, хоч він і не міг сидіти поруч з нею за обідом.

Кріс Яндл та його донька Едісон / Фото People

З того дня Кріс щодня писав доньці, якій вже 13 років, схожі записки, щоб піднімати їй настрій. Спочатку він навіть не був певний, чи дівчинка їх читає. Проте коли одного разу вони запізнювались, Едісон нагадала йому, що він має зробити. Тоді батько зрозумів, що це працює:

Це однозначно зміцнило наші відносини і сформувало її характер – це важливіше, ніж будь-яка оцінка, яку вона приносить додому,

– пояснив чоловік

З того часу він написав 691 таку записку. Кріс вважав, що задум з повідомленнями триватиме, може, кілька тижнів чи максимум місяців, не більше. Проте дівчинка звикла до них і тато не припиняв піднімати їй настрій щодня.

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Записки мають продовження

Зрештою, він видав книгу під назвою "Lucky Enough", яку цього року мають перекласти навіть корейською мовою. Кріс зізнається: він ніколи й не думав, що звичайні милі повідомлення його доньці можуть перерости у щось більше і стати цілою книгою: "Те, що сталось, перевершило мої найсміливіші очікування".

Ця книга, на жаль, не стане бестселером. Але якщо вона допоможе хоч одному батьку порозумітись зі своєю дитиною, то це для мене книга-бестселер,

– каже Кріс

Зараз Кріс та його донька проводять багато часу разом: роблять домашні завдання, розмовляють, ходять до школи. І хоч Едісон вже перейшла у 8 клас, тато сподівається, що їх міцні стосунки збережуться й надалі, а донька виросте сильною та впевненою у собі жінкою.

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Кріс також планує писати такі записки й своєму сину Джексону, коли він перейде до середньої школи: "Нашим дітям байдуже, скільки грошей ми заробляємо і яке у нас місце роботи. Слухайте своїх дітей і будьте поруч. Це все, що для них важливо"

На своїй сторінці в інстаграмі Кріс Яндл ділиться прикладами таких милих надихаючих записок для своїх дітей, звідки кожен може почерпнути ідеї.