Кілька років тому некомерційна організація Together We Rise почала публікувати фото дітей, які нещодавно дізнались, що вони отримають нову родину. Таким чином вони хочуть показати, наскільки важливою для дітей є родина і переконати населення, що всиновлювати дітей – це зовсім не страшно.

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Малечу фотографують з табличками, на яких написано, скільки саме днів вони пробули у прийомній родині (foster care) до всиновлення, коли вони потрапляють до своїх нових батьків назавжди.

Що таке foster care

У США немає звичних нам дитячих будинків. Аналог таких установ – У США немає звичних нам дитячих будинків. Аналог таких установ – програма foster care . Це прийомні родини або сімейні дитячі будинки, куди потрапляє дитина, якщо її батьки з різних причин більше не можуть про неї піклуватись. Послуги такої родини оплачують, проте у них немає всіх прав на дитину і вони підпорядковуються органам опіки.

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