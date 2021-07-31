Повірте, ці прекрасні світлини однозначно піднімуть вам настрій! Адже жінки з гумором та позитивом розповіли про свій досвід вагітності і показали ті нюанси, про які не всі згадують. Поїхали!
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Жінка пішла в магазин за вечерею. Купила ось таке
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"Дружина мого друга хоче і солодке, і гостре"
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