Повірте, ці прекрасні світлини однозначно піднімуть вам настрій! Адже жінки з гумором та позитивом розповіли про свій досвід вагітності і показали ті нюанси, про які не всі згадують. Поїхали!

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"Ви відчували колись себе куркою-гриль?"

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Дружина пішла на роботу в костюмі Тора

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Жінка вчилася пеленати. Котик не дуже задоволений

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Так, буває, що ноги пухнуть під час вагітності

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"Я спитався у вагітної дружини, як вона себе почуває. Відправила ось це фото"

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"Дружина попросила млинці посеред ночі. Я зготував"

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Жінка пішла в магазин за вечерею. Купила ось таке

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Як вагітні жінки намагаються врятуватися від спеки

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Ой...

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"Дружина мого друга хоче і солодке, і гостре"

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