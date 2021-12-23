У нареченого шок: він вперше побачив дівчину у весільній сукні
Джерело:Yahoo lifestyle
У мережі все частіше стають вірусними відео з реакціями чоловіків на наречених у весільних сукнях. Дехто плаче, дехто просто захоплюється, але цей чоловік здивував своєю реакцією.
Белло Фрашер нещодавно одружився зі своєю коханою. Він вирішив поділились відео у тіктоці, коли вперше побачив дружину.
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Хлопець дуже емоційно відреагував на наречену
Чоловік з Атланти в США дуже хвилювався перед виходом коханої. Йому було складно стримувати свої емоції, а тому й реакція була дуже бурхливою. Допоки він терпляче очікував, наречена підкралась ззаду і постукала його по плечу.
Чоловік бурхливо відреагував на наречену / Скриншот з відео
Тоді чоловік повільно розвернувся і вибухнув емоціями. Він вразив всіх гостей і користувачів тіктоку своєю реакцією. Наречений вмить зняв свої сонцезахисні окуляри і почав стрибати, наче дитина, на місці, присідав і корчив кумедні вирази обличчя. А тоді, очевидно, почав перевіряти, чи його дівчина справжня.
Чоловік вразив своєю реакцією / Скриншот з відео
Користувачі були вражені такою реакцією і залишили під відео чимало коментарів:
- "Це просто чудово, як чоловік реагує на таку королеву!"
- "Найкраща реакція всіх часів".
- "Чудовий момент. Це змусило мене плакати".