Щоб не сталося такої прикрості, читайте поради експертів Life 24. За їхньою допомогою ви доберете устрицям найкращу "компанію"!

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Які вина підходять до устриць



Смак устриць розкриває вино з освіжаючим присмаком та високою кислотністю / Фото Unsplash

Хтось полюбляє їсти устриці сирими, дехто ж експериментує зі способами їх приготування: запікає із сиром чи загортає (як це роблять в Азії) в омлет. Проте в будь-якому разі лише свіжий продукт у поєднанні з правильно дібраним вином дарує довершене гастрономічне задоволення. "Пару" морепродуктам варто шукати з приморських регіонів. Насамперед, це вина:

Мюскаде, Пікпуль-де-Піне, Шампань, Шаблі, Сансер (Франція);

із теруарів Сассекса та Кента (Велика Британія);

Альбаріньо (Іспанія);

Вінью-Верде (Португалія);

Мальвазія (Ліпарські острови, Італія);

Асиртіко (Санторині, Греція).

Ці вина з освіжливими кислими нотками та приємною солоністю чудово смакують з устрицями. Можна також зіграти на контрастах і доповнити делікатес класичним солодким сортом (як-от Сотерн із регіону Бордо).



Смакують до устриць свіжі вина із кисло-солодкими нотками / Фото Unsplash

Із насиченими червоними винами, настояними в дубі, експериментувати не варто: у поєднанні з дубовими танінами устриці дадуть неприємний металевий присмак. Віддавайте перевагу легким червоним винам із високою кислотністю: вони легко впораються з "білковістю" устриць. До списку покупок можете сміливо додавати:

Піно-Нуар із Бургундії;

Божоле;

Пульсар із Журі;

Цвайгельт з Австрії.

Або ж дотримуйтесь класики й поєднуйте устриці з Мюскаде та Шампанським.

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До речі, чудовим "акомпанементом" до устриць може бути й українське біле сухе вино, вироблене з автохтонного сорту винограду Тельті-Курук. SHABO Reserve Telti-Kuruk має тонкий аромат квітів (переважно – акації) з яскраво вираженим ароматом айви і округлий смак з чудовим балансом кислотності та характерними мінеральними нотами у посмаку. Ці органолептичні особливості ідеально "співпрацюють" з морським, мінеральним смаком свіжих устриць.



SHABO Reserve Telti-Kuruk стане чудовим "акомпанементом" до устриць / Фото SHABO

Також радимо продегустувати устриці з чудовим вітчизняним ігристим, створеним за класичною методом бродіння (шампанізації) у пляшці: білим ігристим вином SHABO Classic брют. Його неповторний, елегантний аромат з нотами білих квітів та стиглого персика і свіжий, збалансований смак з виразною кислотністю – те, що треба до устриць. Це поєднання буде надзвичайно компліментарним для обох сторін.



Біле ігристе SHABO Classic брют – те, що треба до устриць / Фото SHABO