У нас дитина: дівчина кумедно розіграла хлопця, який зник на 4 роки

Безвідповідальний хлопець раптово зник після кількох побачень. Через 4 роки він повернувся – і став "жертвою" розіграшу. Кохана не змогла йому таке пробачити.

Дівчина була настільки приголомшеною через такий вчинок хлопця, що розповіла все у своєму твітері meganfinola. Меган пригадала, як все сталося: вони сходили на кілька побачень, все було прекрасно, а потім хлопець просто почав її ігнорувати.

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Звісно, минуло багато часу – і дівчина забула про цей неприємний досвід. Але буквально нещодавно юнак знову увірвався в життя Меган у додатку знайомств Hinge. Дівчина вирішила діяти: вона придумала геніальний план, як розіграти хлопця.

Меган Фінола / Фото твітер meganfinola

Хлопець, який зігнорував мене в 2017 році, просто лайкнув мене на Hinge. Тому я зв’язалася з ним і сказала, що в мене є чотирирічна дитина. І я думаю, що він має зустрітися з нею, – написала Меган.

Зрозуміло, що насправді ніякої дитини не було. Дівчина просто вирішила оригінально розіграти безвідповідального хлопця. Утім, як він зреагував – вона так і не розповіла. Зате виявила ще одну кумедну деталь з його віртуального життя.

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"Він не змінював своє фото у WhatsApp ЧОТИРИ РОКИ! Чоловіки просто божевільні", – зазначила Меган.

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Користувачі соцмережі оцінили такий розіграш від дівчини. Ось найпопулярніші коментарі: