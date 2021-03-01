Це повний провал: добірка дивних тату, про які їх власники пошкодували – фото

Татуювання можуть стати справжнім шедевром на вашому тілі, яким ви роками милуватиметесь. Проте не для власників цих тату. Дехто з них і сам не розуміє, для чого набив саме це зображення на свої тіло.

Користувачка тіктоку під ніком @hannanicbic запустила цілу хвилю відео, лише запитавши у себе на сторінці "Яке найдурніше тату ви робили?". На це питання у багатьох користувачів знайшлась відповідь – і вони взялись ділитись своїми історіями та зображеннями татуювань, які навряд чи більшість людей наважились собі набити.

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Ці тату важко назвати геніальними, деякі з них виглядають як повне фіаско, а інші – навіть можна назвати милими. Переконайтесь самі.

Напевно, це найбільш несподіване місце для тату

Фото alicjafg1

Хоча ні, зачекайте...Ось найнесподіваніше місце!

Фото arielbahuguna

Ви ніколи не можете бути певні, що всі правильно зрозуміють значення вашого тату, або його значення й зовсім зміниться з часом. Так сталось і з тату у цієї дівчини з Кентуккі.

2 роки тому Лія розмовляла зі своїм другом, який захоплювався її здатністю завжди залишатись собою і промовив важливу фразу: "Ти мужньо і радикально відмовляєшся носити маску". Цей вислів так її зачепив, що через деякий час, а саме – 4 березня 2020 року, вона наважилась зробити собі тату з цими словами. Хто ж знав, що за кілька днів словосполучення "носити маску" вже матиме зовсім інше значення?

Фото wakaflockafloccar

Лія зізналась, що минулого літа їй навіть доводилось постійно носити кардиган або інший одяг з довгим рукавом, щоб прикрити це тату, адже у період пандемії ця фраза звучала майже як знущання.

Як цим чоловікам спала на думку ідея набити тату на найцікавіших місцях?

Фото mk5_luke

Фото austin7111996

Ця дівчина набила собі невидимку

Англійською невидимка – Bobby pin, тому вона оригінально перетворила звичайну невидимку на живого чоловічка.

Фото abbydabby39

Схоже, хтось тут справжній фанат консервованих бобів

Фото sharimsharimsharim

Цікавий вибір тату для однієї людини – гусак з ножем і картопля

Фото 4lanski_oss

Власник тату дуже своєрідно проявляє свою любов до Гомера Сімпсона

Фото cataas_trofe

Так, це дві бджілки на побаченні, які зустрічаються на колінах своєї власниці

Фото ocean3883

А ось це дуже навіть оригінально!

Фото trickshh

Не найкраще зображення П'ятачка

Фото xxoshorty

Навряд чи він зробив це тату у тверезому вигляді

Фото w_e_s_t_m_a_n

Чому б не набити собі контури власної руки...на нозі

Фото lucaslance1130

А ці тату виглядають досить мило

Хоч і не претендують на звання справжніх шедеврів.

Фото emmaaagrld

Фото rgraves123_

Фото ocean3883

Фото impau2699