Це повний провал: добірка дивних тату, про які їх власники пошкодували – фото

Джерело:boredpanda
Татуювання можуть стати справжнім шедевром на вашому тілі, яким ви роками милуватиметесь. Проте не для власників цих тату. Дехто з них і сам не розуміє, для чого набив саме це зображення на свої тіло.
Користувачка тіктоку під ніком @hannanicbic запустила цілу хвилю відео, лише запитавши у себе на сторінці "Яке найдурніше тату ви робили?". На це питання у багатьох користувачів знайшлась відповідь – і вони взялись ділитись своїми історіями та зображеннями татуювань, які навряд чи більшість людей наважились собі набити.
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Ці тату важко назвати геніальними, деякі з них виглядають як повне фіаско, а інші – навіть можна назвати милими. Переконайтесь самі.
Фото alicjafg1
Фото arielbahuguna
Ви ніколи не можете бути певні, що всі правильно зрозуміють значення вашого тату, або його значення й зовсім зміниться з часом. Так сталось і з тату у цієї дівчини з Кентуккі.
2 роки тому Лія розмовляла зі своїм другом, який захоплювався її здатністю завжди залишатись собою і промовив важливу фразу: "Ти мужньо і радикально відмовляєшся носити маску". Цей вислів так її зачепив, що через деякий час, а саме – 4 березня 2020 року, вона наважилась зробити собі тату з цими словами. Хто ж знав, що за кілька днів словосполучення "носити маску" вже матиме зовсім інше значення?
Фото wakaflockafloccar
Лія зізналась, що минулого літа їй навіть доводилось постійно носити кардиган або інший одяг з довгим рукавом, щоб прикрити це тату, адже у період пандемії ця фраза звучала майже як знущання.
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Англійською невидимка – Bobby pin, тому вона оригінально перетворила звичайну невидимку на живого чоловічка.
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Хоч і не претендують на звання справжніх шедеврів.
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