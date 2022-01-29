Найкращі вечері, які допоможуть швидко втратити вагу: 5 варіантів від дієтолога

Чимало людей борються із зайвою вагою впродовж всього життя. Існує безліч способів – збалансована дієта, фізичні навантаження, правильний режим сну, спеціальні масажі, апаратні процедури тощо. Звісно, найкраще це працює у комплексі, однак 70% успіху становить саме харчування.

Особливу увагу варто приділити вечері. Дієтолог Сара Гароне пропонує декілька комбінацій продуктів, які допоможуть швидше скинути вагу.

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Чорна квасоля + яйця + сальса

За результатами досліджень, чим менше люди їдять продуктів тваринного походження, тим нижче, ймовірно, буде їхній індекс маси тіла. Саме тому вегетаріанці рідко мають проблеми із зайвою вагою.

Поєднання чорної квасолі, яєць та сальси – відмінний спосіб відмовитися від м'яса, але при цьому отримати потрібну кількість білка. Спробуйте омлет з додаванням цих продуктів. Це легкий та поживний сніданок, який корисно їсти на вечерю.

Тунець + зелень + імбир

Найкраще обрати свіжий тунець, багатий на корисні жири та білок. Додайте до страви трохи зелені – китайську капусту, шпинат або руколу. Насамкінець, приготуйте пікантний соус на основі імбиру. Неймовірно, але така апетитна вечеря містить лише 301 калорію на порцію.

Лосось + нут + оливкова олія + лимон + зелень

Лосось – неймовірно корисна риба, багата на жирні кислоти омега-3. Вона не лише зменшує запалення, а й сприяє зниженню ваги.

Щоб приготувати цю смачну вечерю вам знадобиться всього 30 хвилин. Смажимо лосось на грилі, додаємо нут чермула, приправляємо лимоном, сушеними спеціями та насолоджуємося низькокалорійною стравою.

Курка + кіноа + овочі

Спокійно! Аби схуднути, вам не потрібно назавжди відмовлятися від вуглеводів. Дієтолог радить вживати цільнозернові продукти, до прикладу – кіноа. Зерно містить безліч поживних речовин, таких як кальцій, клітковина та білок. Комбінуйте його зі смаженими овочами та куркою.

Креветки + квасоля канелліні + капуста + часник

Поціновувачам морепродуктів точно смакуватиме таке поєднання. Рецепт ідеальної середземноморської страви:

креветки – білок;

квасоля каннелліні – клітковина;

капуста та часник – мінімум калорій.

Креветки варто обсмажити креветок з подрібненим часником в краплі оливкової олії. Додайте відварені боби каннелліні та капусту. Нехай смакує!