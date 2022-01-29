Лучшие ужины, которые помогут быстро потерять вес: 5 вариантов от диетолога
Источник:Eat This, Not That!
Многие борются с лишним весом на протяжении всей жизни. Существует множество способов – сбалансированная диета, физические нагрузки, правильный режим сна, специальные массажи, аппаратные процедуры и т.д. Конечно, лучше всего это работает в комплексе, однако 70% успеха составляет именно питание.
Особое внимание следует уделить ужину. Диетолог Сара Гарон предлагает несколько комбинаций продуктов, которые помогут быстрее сбросить вес.
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Черная фасоль + яйца + сальса
По результатам исследований, чем меньше люди едят продуктов животного происхождения, тем ниже, вероятно, будет их индекс массы тела. Именно поэтому вегетарианцы редко имеют проблемы с лишним весом.
Сочетание чёрной фасоли, яиц и сальсы – отличный способ отказаться от мяса, но при этом получить нужное количество белка. Попробуйте омлет с добавлением этих продуктов. Это легкий и питательный завтрак, который полезно есть на ужин.
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Тунец + зелень + имбирь
Лучше выбрать свежий тунец, богатый полезными жирами и белком. Добавьте в блюдо немного зелени – китайскую капусту, шпинат или рукколу. В заключение, приготовьте пикантный соус на основе имбиря. Невероятно, но такой аппетитный ужин содержит всего 301 калорию на порцию.
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Лосось + нут + оливковое масло + лимон + зелень
Лосось – невероятно полезная рыба, богатая жирными кислотами омега-3. Она не только уменьшает воспаления, но и способствует снижению веса.
Чтобы приготовить этот вкусный ужин, вам понадобится всего 30 минут. Жарим лосось на гриле, добавляем нут чермула, приправляем лимоном, сушеными специями и наслаждаемся низкокалорийным блюдом.
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Курица+киноа+овощи
Спокойно! Чтобы похудеть, вам не нужно отказываться от углеводов. Диетолог советует употреблять цельнозерновые продукты, например – киноа. Зерно содержит множество питательных веществ, таких как кальций, клетчатка и белок. Комбинируйте его с жареными овощами и курицей.
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Креветки + фасоль канеллине + капуста + чеснок
Любителям морепродуктов точно понравится такое сочетание. Рецепт идеального средиземноморского блюда:
- креветки – белок;
- фасоль каннеллини – клетчатка;
- капуста и чеснок – минимум калорий.
Креветки следует обжарить креветками с измельченным чесноком в капле оливкового масла. Добавить отварные бобы каннеллини и капусту. Приятного аппетита!Что может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в интернет-магазине SHABO