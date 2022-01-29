Лучшие ужины, которые помогут быстро потерять вес: 5 вариантов от диетолога

Многие борются с лишним весом на протяжении всей жизни. Существует множество способов – сбалансированная диета, физические нагрузки, правильный режим сна, специальные массажи, аппаратные процедуры и т.д. Конечно, лучше всего это работает в комплексе, однако 70% успеха составляет именно питание.

Особое внимание следует уделить ужину. Диетолог Сара Гарон предлагает несколько комбинаций продуктов, которые помогут быстрее сбросить вес.

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Черная фасоль + яйца + сальса

По результатам исследований, чем меньше люди едят продуктов животного происхождения, тем ниже, вероятно, будет их индекс массы тела. Именно поэтому вегетарианцы редко имеют проблемы с лишним весом.

Сочетание чёрной фасоли, яиц и сальсы – отличный способ отказаться от мяса, но при этом получить нужное количество белка. Попробуйте омлет с добавлением этих продуктов. Это легкий и питательный завтрак, который полезно есть на ужин.

Тунец + зелень + имбирь

Лучше выбрать свежий тунец, богатый полезными жирами и белком. Добавьте в блюдо немного зелени – китайскую капусту, шпинат или рукколу. В заключение, приготовьте пикантный соус на основе имбиря. Невероятно, но такой аппетитный ужин содержит всего 301 калорию на порцию.

Лосось + нут + оливковое масло + лимон + зелень

Лосось – невероятно полезная рыба, богатая жирными кислотами омега-3. Она не только уменьшает воспаления, но и способствует снижению веса.

Чтобы приготовить этот вкусный ужин, вам понадобится всего 30 минут. Жарим лосось на гриле, добавляем нут чермула, приправляем лимоном, сушеными специями и наслаждаемся низкокалорийным блюдом.

Курица+киноа+овощи

Спокойно! Чтобы похудеть, вам не нужно отказываться от углеводов. Диетолог советует употреблять цельнозерновые продукты, например – киноа. Зерно содержит множество питательных веществ, таких как кальций, клетчатка и белок. Комбинируйте его с жареными овощами и курицей.

Креветки + фасоль канеллине + капуста + чеснок

Любителям морепродуктов точно понравится такое сочетание. Рецепт идеального средиземноморского блюда:

креветки – белок;

фасоль каннеллини – клетчатка;

капуста и чеснок – минимум калорий.

Креветки следует обжарить креветками с измельченным чесноком в капле оливкового масла. Добавить отварные бобы каннеллини и капусту. Приятного аппетита!