Найпривабливіший американський волонтер працює у притулку для тварин

Американський притулок для тварин став відомим завдяки їх працівнику. Звичайне фото у Фейсбуці допомогло знайти домівку песику, а привабливому волонтеру - миттєво прославитися.

Минулого тижня притулок для тварин у місті Вічита-Фолс виклав на своїй сторінці у Фейсбуці фото працівника поряд із хаскі, якого саме мали прилаштувати. Користувачі ж зацікавилися не тільки милим песиком, а й красивим працівником на ім'я Зак Маєвські. Під дописом вже понад 27 тисяч коментарів та 15 тисяч поширень!

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У дописі також більше розповіли про хлопця, який вже пів року працює у їхньому притулку, та песика на фото:

Він дуже співчуває тваринам, про яких ми піклуємося у нашому притулку. Він особливо любить хаскі, і ви завжди можете побачити, які він грається з цуценятами. У вільний час Зак любить походи та кантрі-музику. Звичайно, Зак обрав хаскі, щоб показати вам. Скай – прекрасна дівчинка, яка шукає домівку

– розповіли в організації

Звичайно, везуча Скай відразу знайшла своїх господарів. А у притулку розповіли, що через це звичайне фото вони отримали сотні дзвінків від охочих взяти собі тваринок – усі, хто дзвонив бачив або чув про Зака Маєвські.

Фото привабливого працівника допомогло прилаштувати Хаскі / Фото Фейсбук Wichita Falls Animal

Багато користувачів зі сміхом цікавилися, чи лише песику потрібна нова домівка, чи, можливо, Зака можна забрати разом із хаскі. Дехто навіть вигадав цілий план, щоб швидко прилаштувати усіх тварин з допомогою привабливого волонтера:

Чи доступний чоловік для усиновлення?

Зачекайте, на фото є ще й собака?

Скільки коштує забрати ще й Зака?

Що ж, мені їхати до Вічита-Фолс лише 13 годин…

Можливо, ви захочете взяти собаку й отримати безкоштовний вечір із Заком...За 20 хвилин у притулку не залишиться тварин!

Сам хлопець зовсім не очікував такої слави, адже він ніколи не бачив себе знаменитістю. Зак не має аккаунту на Фейсбуці, тож відразу після того, як допис поширився, більше сотні людей почали слідкувати за ним у Snapchat та Instagram.

Коли я пришов до офісу, мене покликала в кабінет моя начальниця. Вона сказала: "Це фото просто підірвало мережу". А протягом дня реакцій та коментарів ставало лише більше,

– згадує хлопець

Хлопець дуже любить тварин / Фото інстаграм Зака Маєвські

Харизматичний волонтер пообіцяв, що буде й надалі фотографуватися з тваринами, якщо це допоможе їм знайти нових господарів.

Багато людей кажуть, щоб я продовжував. Це, звісно, не те, чим я зазвичай займаюся, але якщо це допоможе тваринам, то я згоден,

– каже хлопець

Працівник притулку став знаменитістю / Фото інстаграм Зака Маєвські