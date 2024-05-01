Як жінка у 63 роки прийшла до паверліфтингу і які результати у спорті вона вже має, розповідаємо далі.

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Як британка неочікувано відкрила в собі талант до паверліфтингу

63-річна співробітниця університету Мартіна Баронс з Британії почала підіймати тяжкості заради інтересу, а потім виявила свій природний талант. Тепер жінка представлятиме країну на чемпіонаті Європи з паверліфтингу у Фінляндії.

Попри те що, вона лише кілька місяців тому почала відвідувати тренажерний зал, жінку прозвали "найсильнішою бабусею" в Британії.

Зараз вона тренується тричі на тиждень, може підняти 125 кілограмів і присідає зі штангою вагою 80 кілограмів на плечах.

Жінка випадково відкрила свій талант / Фото SWNS

Я почала підіймати тяжкості абсолютно випадково. Я ходила в спортзал зі своєю подругою, інструкторкою з фізичної підготовки, і вона показала мені, як робити станову тягу. Вона була вражена тим, що я змогла підняти 60 кілограмів. Через кілька тижнів я підняла 100 кілограмів. Я займаюся становою тягою вже 16 тижнів, шість тижнів – присіданнями та вісім – жимом лежачи,

– розповіла британка.

Вона переконана, що причина її успіхів – це хороша генетика, адже жінка надзвичайно сильна для свого віку та статі.

Мартіна додає, що прийшла до спортзалу вперше лише рік тому, і спочатку їй було страшно.

Прогрес йшов швидко, і це приносило задоволення. Я людина, якій потрібна ціль, тому, коли подруга сказала, що я повинна змагатися, я вирішила, чому б ні. Я знайшла щось, що мені добре дається,

– ділиться жінка.

Британка планує продовжувати тренування / Фото SWNS

Всього через кілька тижнів після того, як вона почала підіймати велику вагу, британка виборола золото на відбірковому чемпіонаті Британської спілки паверліфтингу серед аматорів. Тепер вона може представляти свою країну на міжнародних турнірах.

Це був новий досвід, адже раніше я не брала участі в змаганнях. Я кваліфікувалася на все, що тільки можна. У мене є всі шанси повернутися додому з рекордом. Я підіймаю 125 кілограмів, а рекорд становить 120 кілограмів,

– зауважує Мартіна.

Сім'я жінка надає їй повну підтримку й допомагає в підготовці. Сини Мартіни іноді тренують її, помічаючи зусилля матері.