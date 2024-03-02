Найстаріша людина в історії: яким було незвичне життя Жанни Кальман, що досягла 122-річного віку

Жанна Кальман, яка народилася в Арлі, Франція, 21 лютого 1875 року, була найстарішою людиною в історії. Жінка досягнула віку 122 років 164 днів, коли вона померла 4 серпня 1997-го.

Яким було життя легендарної жінки та чим вона відома, крім свого довголіття, розповідаємо далі.

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Як жила найстаріша людина в історії

Її вік був добре задокументований протягом життя: свідоцтво про народження жінки збереглося, і вона значилася у 14 записах. Стверджувалося, що було декілька людей старших за Жанну, але доказів цього ніколи не було достатньо.

Вийшовши заміж 1896 року за Фернана, який був її багатим далеким родичем, Жанна насолоджувалася життям у вищому суспільстві Арля. Вона жила у великій квартирі над сімейним магазином тканин, і в неї були слуги, які готували для неї та прибирали.

Не маючи необхідності працювати, Жанна проводила час, займаючись такими хобі, як фехтування, полювання, альпінізм, плавання, теніс, катання на роликових ковзанах, їзда на велосипеді, якою вона продовжувала займатися до 100 років, та музика.

1898-го, у віці 22 років, Жанна народила єдину дитину, Івонну Марі Ніколь Кальман, яка 1926 року народила єдиного сина Фредеріка.

На жаль, дочка й онук Жанни померли відносно у молодому віці: Івонна померла від плевриту у свій 36-й день народження, а Фредерік загинув в автокатастрофі у віці 37 років, того ж року, коли помер його батько, зять Жанни.

Не маючи спадкоємців, 1965 року 90-річна Жанна підписала "зворотну іпотеку" з адвокатом на ім'я Андре-Франсуа Раффре. В обмін на право власності на її квартиру Раффре, якому тоді було 47 років, погодився платити Жанні 2500 франків на місяць і дозволив їй там жити до самої смерті. Він не знав, що уклав угоду з кимось, хто згодом стане найстарішою зареєстрованою людиною в історії.

Жінка у день свого 122-го дня народження / Фото Guinness World Records

Попри те, що на момент укладання угоди Жанна була майже вдвічі старша за Раффре, вона пережила його. Він помер у віці 77 років 1995-го, і до цього часу Жанна отримувала виплати, що більш ніж удвічі перевищують вартість квартири.

Після смерті Раффре його сім'я була зобов'язана продовжувати платити, попри те, що Жанна не жила у квартирі від 1985 року, переїхавши до будинку для літніх людей у 110 років.

Жінка пояснювала своє дивовижне довголіття дієтою, багатою на оливкову олію, яку вона також щодня втирала в шкіру. Хоча її харчування було переважно здоровим, вона також любила балуватися шоколадом, іноді з'їдала кілограм на тиждень, а після завжди їла десерт, випивала невелику склянку портвейну та курила цигарку.

Жанна курила майже ціле століття – почала у 21 рік і припинила, коли їй було 117, тому що користуватися запальничкою стало важко через погіршення зору.

Попри цю звичку, вона все життя залишалася здоровою й одного разу заявила на телебаченні, що ніколи не хворіла. Її відправили до лікарні через серцеву недостатність у віці 111 років, але успішно вилікували. Пізніше жінка страждала на артропатію, але знову успішно вилікувалася протизапальними препаратами.

1988-го у віці 112 років Жанна була визнана найстарішою з людей, що на той час жила у світі, а через два роки, у віці 114 років, вона з'явилася в ролі самої себе у фільмі про Вінсента ван Гога "Вінсент і мої", ставши найстарішою акторкою у світі за всю історію.

Подробиці життя легендарної довгожительки: дивіться відео

Жанна стверджувала, що познайомилася з художником, коли була ще підлітком і працювала в магазині свого дядька, а пізніше згадувала, що він був "потворний як гріх, мав мерзенний характер і пах випивкою", хоча, за її словами, вона вибачила йому його поведінку і погані звички.

Попри переїзд до будинку для літніх людей, Жанна зберегла високий ступінь самостійності. Прокидаючись щодня о 6:45 ранку і молячись, вона робила розтяжку в кріслі, самостійно вмивалася фланеллю і готувала собі фруктові салати після сніданку.

Решта її розпорядку дня складалася з двогодинного сну в кріслі, спілкування з друзями в будинку для літніх людей, вечері та прослуховування музики перед сном о 22:00. Щоп'ятниці вона відвідувала вечірні молитви та месу в неділю.

За місяць до свого 115-річчя Жанна впала і зламала стегнову кістку. Після операції їй довелося пересуватися в колісному кріслі, і вона більше не могла дотримуватися свого порядку дня.

1995-го у віці 120 років жінка була визнана найстарішою людиною, яка коли-небудь жила на світі. Вона мала гострий розум, а її кмітливість залишилася недоторканою, що вона продемонструвала, відповідаючи на запитання журналістів, на яке майбутнє вона очікує: "Дуже коротке".

Жанна померла 4 серпня 1997 року у віці 122 років 164 днів. За словами Жана-Марі Робіна, одного з соціологів, які підтвердили вік рекордсменки, попри те, що її самопочуття погіршилося настільки, що вона майже повністю осліпла й оглухла, протягом декількох місяців, що передували її смерті, вона мала хороше здоров'я.

Наразі Жанна вже майже три десятиліття утримує рекорд найстарішої людини за всю історію і залишається єдиною людиною, яка досягла 120-річного віку. Однак, враховуючи зріст тривалості життя в усьому світі, її рекорд цілком може бути побитий у найближчому майбутньому.