Зараз жінці 114 років і 214 днів. Вона є найстарішою людною у США та п'ятою серед найстаріших людей планети. Елізабет також входить до списку супердовгожителів.

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Які корисні звички має довгожителька

Елізабет Френсіс народилася 25 липня 1909 року, за 11 років до того, як жінкам надали права голосу. За своє довге життя жінка пережила дві світові війни, епідемію іспанського грипу 1918 року та пандемію коронавірусу.

Говорячи про свій секрет довголіття, Елізабет скромно говорить, що це благословення Господа.

Це не мій секрет довголіття, а благословення Господа. Я просто дякую Богові за те, що живу,

– поділилася Елізабет.

Її онуки говорять, що 114-річна зараз має певні проблеми з пам'яттю й не може ходити, однак Елізабет перебуває при свідомості, а також впізнає рідних. До слова, її донька Дороті – також довгожителька. Їй зараз 94 роки й вони живуть разом з Елізабет.



114-річна Елізабет Френсіс – найстаріша людина США / Фото Emmanuel Rodriguez

Цікавий факт. Елізабет мала сестру-довгожительку Берту. Вона прожила 106 років і померла у 2011 році. Елізабет та Берта є однією з пар братів і сестер із найстарішим сумарним віком у світовій історії.

Онука Елізабет говорить, що її бабуся має кілька секретів довголіття. По-перше, жінка завжди мала звичку вживати лише здорову домашню їжу – багато свіжих фруктів та овочів. Також Елізабет вела активний спосіб життя. Так, до 90 років жінка регулярно ходила пішки, любила поговорити з іншими людьми, а також брала активну участь у громадському житті.

Все своє життя Елізабет веде здоровий спосіб життя. За 114 років вона жодного разу не палила й не зробила й жодного ковтка алкоголю.

Намагайтеся робити для інших людей найкраще, що можете. Любіть усіх,

– говорить Елізабет про головний секрет свого довголіття.

До 22 лютого найстарішою людиною була Едіт "Еді" Чеккареллі. 5 лютого 2024 року вона відсвяткувала своє 116-річчя. На жаль, жінка померла 22 лютого 2024 року.