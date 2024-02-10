Едіт відсвяткувала своє 116-річчя 5 лютого. Довгожительку дуже люблять у рідному місті, а сама жінка зізнається, що дожити до такого похилого віку їй допомагають 2 прості звички.

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Секрет довголіття від найстарішої американки

Едіт Чеккареллі пережила дві світових війни й стала свідком того, коли жінки отримали право голосу. Вона поділилася, що її секрет довголіття дуже простий – келих вина й позитивне бачення світу. Неодноразово жінка відповідала, що просто випиває кілька мілілітрів червоного вина до обіду й потім займається своїми справами.

Наразі немає доказів від науковців, що червоне вино дійсно є таким собі секретом довголіття. Проте частина вчених дотримується думки, що помірне вживання червоного вина посилює експресію "ключових генів, пов'язаних з довголіттям", а також покращує метаболічний стан. Зокрема, такої думки дотримуються науковці у дослідженні, яке у лютому 2021 році опублікували у журналі Antioxidants.

Але близькі Едіт вважають, що секрет її довголіття не лише у червоному вині, а й інших факторах, які могли вплинути на її довголіття. Так, рідні довгожительки зауважили, що вона має позитивний погляд на життя, а також завжди у всьому дотримувалася міри й була активною.



Едіт "Еді" Чеккареллі відсвяткувала 116-річчя 5 лютого 2024 року / Фото The New York Times

Відомо, що Едіт у молоді роки займалася танцями, вона могла пішки годинами гуляти рідним містом. Окрім того, вона грала у баскетбол, теніс, а також грала на саксофоні.

Едіт втілює здоров'я, у ній все життя,

– говорить Сюзанна Пічетті-Джонсон, яка організовувала вечірку до 116-річчя Едіт.

У рідному місті Едіт – Віллітсі – говорять, що навіть у похилому віці жінка багато ходила пішки. Секретар міської ради поділився, що навіть тоді довгожителька була бездоганно одягнена, а також була в елегантних рукавичках та капелюсі. Нині довгожителька живе у будинку для літніх людей, однак усі люди у місті люблять Едіт, приносять їй подарунки та усіляко її підтримують.