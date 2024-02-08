До слова, історію Мадам Сі Джей Вокер у 2020 році розповіли у Netflix в однойменному серіалі. Однак, історія у телесеріалі дещо відрізняється від реального.

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Що відомо про дитинство та юність першої жінки-мільйонерки

Сара Брідлав, яка відома під іменем Мадам Сі Джей Вокер, народилася 23 грудня 1867 року у Дельті, що в штаті Луїзіана. Вона була п'ятою дитиною у сім'ї Оуена і Мінерви Брідлав. У неї була сестра Лувенія та чотири брати: Алекс, Джеймс, Соломон та Оуен-молодший. Батьки та старші діти були рабами на плантації Роберта Берні, а ось Сара – стала першою дитиною у родині, яка народилася після проголошення емансипації та затвердження Прокламації про звільнення рабів.

Перші роки свого життя Сара жила на бавовняній плантації, де були поневолені її батьки. Й хоча дівчинка народилася вільною, однак труднощі почали її спіткати у дуже юному віці. Коли Сарі було 5 років, то її мати померла, ймовірно, від холери. Через 2 роки помер і батько. У 7 років дівчинка залишилася сиротою та переїхала жити до старшої сестри Лувенії.

Коли Сарі виповнилося 14 років, то вона одружилася з Мозесом Маквільямсом. Дівчина погодилася на шлюб у такому ранньому віці, оскільки чоловік Лувенії Пауел погано ставився до дівчинки й був надзвичайно жорстоким. У 17 років Сара народила первістка – дівчинку А'Лелію. Здавалося б, що життя почало покращуватися, однак, коли їй виповнилося 20 років, то її чоловік – МакВільямс – помер.

У пошуках кращого життя Сара переїхала з 2-річною донькою до Сент-Луїса, де жили її брати та сестра. Вони працювали перукарями, тому могли допомагати Сарі. Однак жінка мала серйозні фінансові проблеми, намагаючись утримувати себе та доньку. Через цеу Сари почався стрес, через який вона втрачала волосся. Крім того, вона тяжко працювала, що також відобразилося на її волоссі. Коли Сара спробувала боротися з його випадінням, то зрозуміла, що немає жодного засобу, який був би орієнтований на жінок з кучерявим волоссям (тим паче – для афроамериканців).



Сара Брідлав / Фото є суспільним надбанням

Довідка. У цей період (кінець 1880 – початок 1890 років) жінки практично не доглядали за своїм волоссям. Більшість не мала навіть водопроводу, аби ретельно помитися. Через це багато жінок мали проблеми зі шкірою голови, однак більшість засобів була орієнтована на білих жінок.

Як Сара стала Мадам Сі Джей Вокер і започаткувала свою індустрію

Близько у 1904 році Сара Брідлав почала працювати торговим агентом у компанії Poro, яку заснувала афроамериканка Енні Турбно. Компанія займалася виготовленням засобів по догляду за волоссям під брендом Turnbo. Сара потрапила туди, коли вже була прихильницею та постійним користувачем цих продуктів.

Влаштувавшись на таку роботу, Сара почала вивчати індустрію догляду за волоссям більш ретельно. Вона мала доступ до різних продуктів, тому почала експериментувати з різними формулами, які б могли лікувати захворювання шкіри голови. Водночас Сара почала навчатися на фармацевта, що допомогло їй з розумінням змішувати різні складові.

Так, Сара Брідлав створила різні засоби, які допомагали боротися з випадінням волосся та лупою. Жінка орієнтувалася виключно на афроамериканок, які тільки починали вчитися, як доглядати за своїм волоссям.

У 1906 жінка вдруге одружилася – її обранцем став Чарльз Джозеф Вокер. Саме після цього Сара стала називати себе Мадам Сі Джей Вокер, що згодом стане її фірмовим ім'ям, а також під цим іменем буде засновано бренд "Madam C. J. Walker's Wonderful Hair Grower." За кілька років, у 1910 році, подружжя розлучилося, втім Сара залишила ім'я й продовжувала працювати під ним.

До цього часу донька Лелія вже виросла й почала займатися поштовими перевезеннями, тому Мадам Сі Джей Вокер почала продавати власні товари у всіх Сполучених Штатах. Це дозволило накопичити кошти й у 1908 році переїхати у Пенсильванію, де Мадам Сі Джей Вокер відкрила Лелія-коледж, який навчав "культурі волосся". Вже у 1910 році Сара разом з донькою переїхала в Індіанаполіс, де відкрили першу штаб-квартиру та збудували фабрику з виготовлення засобів для волосся від Мадам Сі Джей Вокер.



Перша компанія Мадам Сі Джей Вокер / Фото є суспільним надбанням

Так, Мадам Сі Джей Вокер почала навчати інших чорношкірих жінок доглядати за волоссям, організовувати власний бізнес та почала виступати на лекціях з політичними, економічними та соціальними темами. Вона виступала на різних, які організовували впливові афроамериканці. Її діяльність надихнула інших жінок відстоювати свої права та почати опікуватися не лише домашніми справами, а й намагатися відкривати власну справу.

Діяльність Мадам Сі Джей Вокер приносила непоганий дохід, тому у 1917 році вона збудувала власний маєток "Вілла Леваро" у Нью-Йорку. До слова, спроєктував його Вертнер Танді – перший ліцензований архітектор-афроамериканець у штаті. Створення такого маєтку обійшлося Мадам Сі Джей Вокер у 250 тисяч доларів.

Як Мадам Сі Джей Вокер стала першою жінкою-мільйонеркою

Постійна праця Мадам Вокер приносила не лише дохід, а й стала поштовхом для інших афроамериканок, аби вони розвивалися. Тому бізнесвумен займалася й благодійністю.

Мадам Сі Джей Вокер мала дохід від продажу засобів по догляду за волоссям, а також від навчання у коледжі Лелія. Наразі важко оцінити, які статки були у підприємиці. За життя Мадам Сі Джей Вокер завжди заперечувала, що є мільйонеркою. Втім, після її смерті – 25 травня 1919 року – стало відомо, що лише майно у Нью-Йорку оцінювалося у 700 тисяч доларів, а акції компанії приносили понад 500 тисяч доларів на рік. Нині її вілли та таунхауси є національними історичними памятками, наприклад, Театральний центр Мадам Вокер в Індіанаполісі або елегантна "Вілла Леваро" в окрузі Вестчестер, Нью-Йорк.



Мадам Сі Джей Вокер стала першою жінкою-мільйонеркою / Фото є суспільним надбанням

Бізнесвумен померла у 51 рік від ускладнень гіпертонії. Все майно та компанії Мадам Сі Вокер успадкувала її донька Лелія. Компанія Madam C.J Walker Manufacturing Company продовжувала справу своєї засновниці до 1981 року. У березні 2020 року Sundial Brands відродили назву бренду Madam CJ Walker Beauty Culture, який і нині продається на полицях магазинів.

Так, звичайна дівчинка Сара Брідлав, яка пережила чимало горя та страждань, стала власницею величезної імперії. Після смерті Мадам Сі Джей визнали першою жінкою у США, яка стала мільйонеркою. Це увійшло в історію, а ім'я Мадам Сі Джей Вокер було внесено до Національних зал США.