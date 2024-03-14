Найстаріша у світі помада виявилась ще більш древньою: скільки їй років насправді

В Ірані знайшли одну з найстаріших губних помад. Нещодавно виявилося, що косметичний засіб ще більш древній, ніж повідомлялося спочатку.

Коли археологи вперше розповіли про косметичне відкриття, вони стверджували, що помаду виготовили ще до нашої ери – близько 3600 років тому. Однак тепер стало відомо, що засіб має ще більш давню історію. Скільки років помаді насправді, розповідаємо далі.

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Скільки років найстарішій помаді у світі

Археологи виявили найстарішу у світі відому губну помаду на південному сході Ірану. Насичена червона фарба для губ, що містилася в кам'яному флаконі, була знайдена на стародавньому кладовищі 2001 року, але дослідникам знадобилося чимало часу, щоб ідентифікувати її.

Хоча помада існує вже не менше 5500 років, науковці були здивовані, виявивши її в країні, яка колись заборонила макіяж та косметику. Іран відмовився від косметичних товарів після Ісламської революції 1979 року, але зрештою послабив свої обмеження, дозволивши носити макіяж лише жінкам, які не працюють в уряді, та студенткам-медикиням.

На відміну від сучасних помад, її, ймовірно, наносили пензликом, стверджує міжнародна команда вчених. Відкриття пролило нове світло на "публічні образи жіночої привабливості" в мінливому бронзовому столітті.

Один з дослідників, який проаналізував знахідку, професор археології Массімо Відале з Падуанського університету в Італії, розповів, що йому подобається уявляти, як її носили жінки "елітних суспільств 5 000 років тому".

Флакон, знайдений в Ірані, містив найстарішу у світі помаду / Массімо Відале

Флакон з косметичною пастою був знайдений на кладовищі третього тисячоліття до нашої ери біля річки Халіл у провінції Керман на південному сході Ірану.

Це був один з численних артефактів, які спливли на поверхню після повені й потрапили до рук мародерів, перш ніж були повернуті іранською владою.

Ми були здивовані, тому що речовина дуже відрізнялася від сірих, компактних речовин, які ми раніше знаходили в інших флаконах. Коли ми вставили долото в отвір, з нього висипався пухкий однорідний порошок темного сіро-фіолетового кольору,

– розповів професор Відале.

Коли команда проаналізувала засохлий порошок, вони виявили, що він містить гематит, який "надає пасті насиченого червоного кольору". У поєднанні з іншими інгредієнтами, зокрема рослинними оліями та воском, він утворив те, що можна очікувати від сучасної губної помади.

Суспільство в регіоні значно змінилося від часів бронзового віку, і сучасна іранська теократія не надто схвально ставиться до таких косметичних засобів. Але в ті часи, як кажуть дослідники, еліта епохи, що зароджувалася, використовувала макіяж як частину "демонстрації розкоші та вищого статусу".

Професор Відале остерігається стверджувати, що він відкрив найстарішу у світі помаду, оскільки завжди існує ймовірність того, що може бути знайдений більш ранній зразок. Однак він додає, що їхня знахідна досить рання.