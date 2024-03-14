Самая старая в мире помада оказалась еще более древней: сколько ей лет на самом деле

В Иране нашли одну из самых старых губных помад. Недавно оказалось, что косметическое средство еще более древнее, чем сообщалось изначально.

Когда археологи впервые рассказали о косметическом открытии, они утверждали, что помаду изготовили еще до нашей эры – около 3600 лет назад. Однако теперь стало известно, что средство имеет еще более древнюю историю. Сколько лет помаде на самом деле, рассказываем далее.

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Сколько лет самой старой помаде в мире

Археологи обнаружили самую старую в мире известную губную помаду на юго-востоке Ирана. Насыщенная красная краска для губ, содержавшаяся в каменном флаконе, была найдена на древнем кладбище в 2001 году, но исследователям понадобилось немало времени, чтобы идентифицировать ее.

Хотя помада существует уже не менее 5500 лет, ученые были удивлены, обнаружив ее в стране, которая когда-то запретила макияж и косметику. Иран отказался от косметических товаров после Исламской революции 1979 года, но в конце концов ослабил свои ограничения, позволив носить макияж только женщинам, которые не работают в правительстве, и студенткам-медикам.

В отличие от современных помад, ее, вероятно, наносили кисточкой, утверждает международная команда ученых. Открытие пролило новый свет на "публичные образы женской привлекательности" в меняющемся бронзовом веке.

Один из исследователей, который проанализировал находку, профессор археологии Массимо Видале из Падуанского университета в Италии, рассказал, что ему нравится представлять, как ее носили женщины "элитных обществ 5 000 лет назад".

Флакон, найденный в Иране, содержал самую старую в мире помаду / Массимо Видале

Флакон с косметической пастой был найден на кладбище третьего тысячелетия до нашей эры у реки Халил в провинции Керман на юго-востоке Ирана.

Это был один из многочисленных артефактов, которые всплыли на поверхность после наводнения и попали в руки мародеров, прежде чем были возвращены иранскими властями.

Мы были удивлены, потому что вещество очень отличалось от серых, компактных веществ, которые мы раньше находили в других флаконах. Когда мы вставили долото в отверстие, из него высыпался рыхлый однородный порошок темного серо-фиолетового цвета,

– рассказал профессор Видале.

Когда команда проанализировала засохший порошок, они обнаружили, что он содержит гематит, который "придает пасте насыщенный красный цвет". В сочетании с другими ингредиентами, в частности растительными маслами и воском, он образовал то, что можно ожидать от современной губной помады.

Общество в регионе значительно изменилось со времен бронзового века, и современная иранская теократия не слишком одобрительно относится к таким косметическим средствам. Но в те времена, как говорят исследователи, элита зарождающейся эпохи,, использовала макияж как часть "демонстрации роскоши и высшего статуса".

Профессор Видале остерегается утверждать, что он открыл самую старую в мире помаду, поскольку всегда существует вероятность того, что может быть найден более ранний образец. Однако он добавляет, что их находка достаточно ранняя.