Уникальную находку обнаружили археологи во время раскопок в провинции Керман на юго-востоке Ирана. Во время работ ученые нашли футляр из-под темно-красной губной помады бронзового века.

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Возможно, одна из первых помад в мире

В новом исследовании ученые заявили, что обнаруженная помада датируется периодом между 2000 и 1600 годами до нашей эры. По приблизительным подсчетам, красной помаде не менее 3600 лет.

В частности, изящная форма флакона напоминает современные тюбики губной помады.



Флакон от помады бронзового века / Фото M. Vidale, F. Zorzi

Ученые заявили, что найденный флакон от помады содержит компоненты красного вещества – гематита, оксида марганца и браунита, которые были смешаны с галенитом, различными растительными восками и другими органическими веществами. Специалисты сравнили их с составом современных помад и были шокированы, ведь они были очень похожи.



Вещества, из которых была изготовлена одна из древнейших помад в мире / Фото F. Zorzi

Археологи заявили, что эта помада была изготовлена в начале II тысячелетия до нашей эры, что дает очень ценную информацию о древней цивилизации Мархаши, упоминаемую в клинописных текстах Месопотамии того времени. Считается, что эта цивилизация процветала в долине, которая богата на разнообразные каменные ресурсы. В общем, там были благоприятные условия для создания передовой косметики.

Ученые говорят, что первые средства для макияжа были созданы около 4 – 5 тысяч лет назад, впрочем, говорится только о тенях и подводках. Эта же находка может свидетельствовать, что именно древние цивилизации, которые жили на территории современного Ирана, были первыми, кто изготовил красную помаду. Пока нет доказательств, чтобы можно было сделать такие выводы, однако археологи планируют продолжить поиски.