Блогер под никнеймом howdirtyis решил провести исследование, чтобы узнать, насколько много вредных бактерий собирается на тестерах. Его результаты шокируют и после такого каждый дважды подумает перед тем, как взять в руки тестер и нанести его на свою кожу, передает Life 24.

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Какие косметические средства кишат бактериями

Блогер посетил сеть известных магазинов с косметикой. Он снял образцы с губных помад, румян, теней для век, корректоров, мультистиков и туши, и поместил их в специальный раствор. Когда блогер вернулся домой, то переместил образцы в чашки Петри и инкубировал в течение нескольких дней

Когда пришло время смотреть на результаты, то блогер был шокирован. К примеру, образцы помады, консилера и туши для ресниц были чистыми и не содержали вредных бактерий. Однако другие косметические средства, которые стояли как тестеры, просто кишели ими. На инфицированной посуде было сотни микробов, которые могут вызвать стафилококк, инфекции мочевыводящих путей, респираторные заболевания и даже пневмонию.

Эксперимент с тестерами косметики: смотрите видео

Эксперты и профессиональные визажисты уже давно отмечают, что магазинам стоит отказаться от тестеров, ведь они являются буквально рассадниками бактерий и микробов. Общество также призывают не пользоваться тестерами, ведь существует множество случаев, когда после их нанесения на кожу возникали раздражения или воспаления.

К примеру, в 2015 году в Калифорнии женщина подала в суд из-за того, что после использования тестера в магазине косметики на ее лице появились язвы. Это произошло после того, как женщина решила нанести помаду-тестер на свои губы.