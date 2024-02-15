Блогер під нікнеймом howdirtyis вирішив провести дослідження, щоб дізнатися, наскільки багато шкідливих бактерій збирається на тестерах. Його результати шокують й після такого кожен двічі подумає перед тим, як взяти до рук тестер і нанести його на свою шкіру, передає Life 24.

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Які косметичні засоби кишать бактеріями

Блогер завітав до мережі відомих магазинів з косметикою. Він зняв зразки з губних помад, рум'ян, тіней для повік, коректорів, мультистиків та туші й помістив їх у спеціальний розчин. Коли блогер повернувся додому, то перемістив зразки у чашки Петрі та інкубував протягом декількох днів

Коли прийшов час дивитися на результати, то блогер був шокований. До прикладу, зразки помади, консилера та туші для вій були чистими й не містили шкідливих бактерій. Однак інші косметичні засоби, які стояли як тестери, просто кишіли ними. На інфікованому посуді було сотні мікробів, які можуть викликати стафілокок, інфекції сечовивідних шляхів, респіраторні захворювання та навіть пневмонію.

Експеримент з тестерами косметики: дивіться відео

Експерти та професійні візажисти вже давно наголошують, що магазинам варто відмовитися від тестерів, адже вони є буквально розсадниками бактерій та мікробів. Суспільство також закликають не користуватися тестерами, адже існує безліч випадків, коли після їх нанесення на шкіру виникали подразнення чи запалення.

До прикладу, у 2015 році у Каліфорнії жінка подала до суду через те, що після використання тестера у магазині косметики на її обличчі з'явилися виразки. Це сталося після того, як жінка вирішила нанести помаду-тестер на свої губи.