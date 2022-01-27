Найстильніші фільми в історії кіно, які має побачити кожна модниця

Кіно впродовж своєї історії не раз задавало модні тенденції, які були актуальними кілька років. А окремі вбрання і взагалі перетворювались у цілий культ, стаючи об'єктом бажань чи не усіх модниць.

Поєднати моду та кіно – завдання не з дешевих та не з простих, проте ці творці змогли вміло виконати свою місію і випустити у світ 10 стрічок, які досі викликають захват. Тож ми вирішили поділитись у добірці короткою історією стильних фільмів.

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10 найстильніших фільмів

"Звіяні вітром" (1939)



Фільм "Звіяні вітром" / Кадр з фільму

Ця стрічка після прем'єри 1939 року побила усі голлівудські рекорди. Екранізація класичного американського роману Маргарет Мітчелл полонила серця мільйонів глядачів: хтось з нетерпінням хотів побачити на екранах романтичний тандем головних героїв Вів'єн Лі і Кларка Гейбла, а хтось шаленів від дизайнерських костюмів та аксесуарів, які перетворили фільм на модну історію. Творцем вишуканих образів, які стали символом 1930-х років, був Волтер Планкетт.

"Денна красуня" (1967)



"Денна красуня"​ / Кадр з фільму

Гардероб головної героїні Северини Серізі, яку зіграла Кетрін Денев у кінострічці "Денна красуня", – це вишукана колекція haute couture Ів Сен-Лорана. У фільмі розповідається історія домогосподарки-мазохістки, яка надає ескорт-послуги. Жінка щоразу вражає контрастними експериментами із вбраннями, демонструючи клієнтам свою покірність чи, навпаки, домінантність. Культовою у стрічці стала позачасова чорна маленька сукня з білим шовковим комірцем та манжетами.

"Гільда" (1946)



Ріта Гейворт у стрічці "Гільда" / Кадр з фільму

Цей фільму не був би таким успішним без Ріти Гейворт, а точніше, її головної героїні. У стрічці вона грає дружину власника казино в Буенос-Айресі. Неймовірний образ фатальної жінки Гільди вдалось створити завдяки бюджету у 50 000 доларів, який виділили на вбрання, та таланту художника костюмів. Він вміло одягав свою героїню у напівпрозору білизну та яскраві сукні з леліток.

"Солодке життя" (1960)

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"Солодке життя" / Кадр з фільму

Унікальна драма Федеріко Фелліні, яка стала еталоном італійського гламуру. Режисер вміло переніс модне віяння на вільні сукні та перетворив їх у справжній вибуховий тренд. У центрі цієї італійські стильної історії – журналіст Марчелло Рубіні, який слідує за голлівудською зіркою і гламурною спадкоємицею по всьому Риму.

"Кумедна пичка" (1957)



"Кумедна пичка" / Кадр з фільму

Чи не кожен фільм, у якому грала Одрі Гепберн, неодмінно перетворювався на модний показ от-кутюр. Створення її культових образів довіряли лише найкращим професіоналам: від Юбера де Живанши до Едіт Гед. Перший, легендарний дизайнер однойменного французького модного дому, для картини "Кумедна пичка" підготував більше ніж 10 костюмів для Гепберн. Усі вбрання створювали чудовий тандем разом з паризькою вишуканою архітектурою.

"Суспірія" (1977)



Стрічка "Суспірія" / Кадр з фільму

Хоррор режисера Даріо Ардженто досі входить у список найстильніших фільмів історії кіно. Стрічка вийшла у світ 40 років тому та розкриває моторошні події, які відбуваються в престижній танцювальній академії в Німеччині. Головна героїня Сьюзі з'ясовує, що школою керує збіговисько відьом. У найстрашніших сценах режисер робив неабиякий акцент на сукнях, які підсилювали загальну атмосферу.

"Енні Голл" (1977)



"Енні Голл" / Кадр з фільму

Список найстильніших фільмів неможливий без участі мелодрами "Енні Голл" режисера Вуді Аллена. Ця стрічка досі слугує натхненням для творців маскулінного стилю, зокрема дизайнерів Кейт Мосс та Еді Слімана. Тоді образи головної героїні були представленні у зовсім нетрадиційному стилі для тих часів. Дизайнери взяли за основу чоловічі костюми та вміло їх інтерпретували у жіночі вбрання, додаючи круглі окуляри та візерунчасті краватки.

"Ромео + Джульєтта" (1996)



"Ромео + Джульєтта" / Кадр з фільму

Режисер Баз Лурман підкреслює ворожість двох родин Монтеккі та Капулетті їхнім відмінним стилем, що контрастує. Відтак, образи перших складалися з гавайських сорочок, пошарпаних конверсів та якравих кольорів волосся, які вміло доповнюють картину. Натомість Капулетті віддають перевагу чорній шкірі і оксамиту. Неабияк вирізняються і вбрання головних героїв, дизайнеркою яких стала Міучча Прада: вони прості й лаконічні.

"Марія-Антуанетта" (2006)



"Марія-Антуанетта" / Кадр з фільму

Від образів, які були представлені у стрічці Софії Копполи, мабуть, не змогла б відмовитись і сама королева Франції Марія-Антуанетта. Художниця костюмів змогла вміло відтворити епоху XVIII, створивши унікальні сукні в одному з ательє в Римі. Їх шили з шовку і тафти, додаючи справжнє мереживо XVIII століття.

"Примарна нитка" (2017)



"Примарна нитка" / Кадр з фільму

Цю стрічку сміливо можна називати великою даниною моді 1950-х. У центрі яскравої співпраці режисера Пола Томаса Андерсона і актора Деніела Дей-Льюїса історія лондонського кутюр'є Рейнольдса Вудкока. Художник костюмів перед створенням образів для акторів поринув у тогочасну творчість Баленсіаґи, Нормана Гартнелла та Живанши. Він працював в архівах музею Вікторії та Альберта в Лондоні та досліджував кожну деталь, аби вміло перенести головні модні мотиви у стрічку.