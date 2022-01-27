Совместить моду и кино – задача не из дешевых и не с простых, однако эти создатели смогли умело выполнить свою миссию и выпустить в свет 10 лент, которые до сих пор вызывают восторг . Мы решили поделиться в подборке короткой историей стильных фильмов.

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10 самых стильных фильмов

"Звеянные ветром" (1939)



Фильм "Звеяные ветром" / Кадр из фильма

Эта лента после премьеры 1939 побила все голливудские рекорды. Экранизация классического американского романа Маргарет Митчелл пленила сердца миллионов зрителей: кто-то с нетерпением хотел увидеть на экранах романтический тандем главных героев Вивьен Ли и Кларка Гейбла, а кто-то был в восторге от дизайнерских костюмов и аксессуаров, которые превратили фильм в модную историю. Создателем изысканных образов, ставших символом 1930-х годов, был Уолтер Планкетт.

"Дневная красотка" (1967)



"Дневная красотка"/ Кадр из фильма

Гардероб главной героини Северины Серизи, которую сыграла Кэтрин Дэнев в киноленте "Дневная красавица", – это изысканная коллекция haute couture Ив Сен-Лорана. В фильме рассказывается история домохозяйки-мазохистки, которая предоставляет эскорт-услуги. Женщина поражает контрастными экспериментами с нарядами, демонстрируя клиентам свою покорность или, наоборот, доминантность. Культовой в ленте стало вневременное черное маленькое платье с белым шелковым воротничком и манжетами.

"Гильда" (1946)



Рита Гейворт в ленте "Гильда" / Кадр из фильма

Этот фильм не был бы столь успешным без Риты Гейворт, а точнее, ее главной героини. В фильме она играет жену владельца казино в Буэнос-Айресе. Невероятный образ роковой женщины Гильды удалось создать благодаря бюджету в 50 000 долларов, который выделили на наряды, и таланту художника костюмов. Он умело одевал свою героиню в полупрозрачное белье и яркие платья из блесток.

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"Сладкая жизнь" (1960)



"Сладкая жизнь" / Кадр из фильма

Уникальная драма Федерико Феллини, ставшая эталоном итальянского гламура. Режиссер умело перенес модное веяние на свободные платья и превратил их в настоящий взрывной тренд. В центре этой итальянской стильной истории – журналист Марчелло Рубини, который следует за голливудской звездой и гламурной наследницей по всему Риму.

"Забавная мордашка" (1957)



"Забавная мордашка" / Кадр из фильма

Едва ли не каждый фильм, в котором играла Одри Гепберн, непременно превращался в модный показ от-кутюр. Создание ее культовых образов доверяли только лучшим профессионалам: от Юбера де Живанши до Эдит Гед. Первый, легендарный дизайнер одноименного французского модного дома, для картины "Забавная мордашка" подготовил более 10 костюмов для Гепберн. Все наряды создавали отличный тандем вместе с парижской изысканной архитектурой.

"Суспирия" (1977)



Лента "Суспирия" / Кадр из фильма

Хоррор режиссера Дарио Ардженто по-прежнему входит в список самых стильных фильмов в истории кино. Лента вышла в свет 40 лет назад и раскрывает о жутких событиях, происходящих в престижной танцевальной академии в Германии. Главная героиня Сьюзи выясняет, что школой руководит сборище ведьм. В самых страшных сценах режиссер делал большой акцент на платьях, которые усиливали общую атмосферу.

"Энни Голл" (1977)



"Энни Голл" / Кадр из фильма

Список самых стильных фильмов невозможен без участия мелодрамы "Энни Голл" режиссера Вуди Аллена. Эта лента до сих пор служит вдохновением для создателей маскулинного стиля, в частности, дизайнеров Кейт Мосс и Эди Слимана. Тогда образы главной героини были представлены в совершенно нетрадиционном стиле для тех времен. Дизайнеры взяли за основу мужские костюмы и умело их интерпретировали в женские наряды, добавляя круглые очки и узорчатые галстуки.

"Ромео + Джульетта" (1996)



"Ромео + Джульетта" / Кадр из фильма

Режиссер Баз Лурман подчеркивает враждебность двух семей Монтекки и Капулетти их отличным контрастирующим стилем. С ледовательно , образы первых состояли из гавайских рубашек, потрепанных конверсов и ярких цветов волос, умело дополняющих картину. Капулетти предпочитают черную кожу и бархат. Изрядно отличаются и наряды главных героев, дизайнером которых стала Миучча Прада: они просты и лаконичны.

"Мария-Антуанетта" (2006)



"Мария-Антуанетта" / Кадр из фильма

От образов, представленных в ленте Софии Копполы, наверное, не смогла бы отказаться и сама королева Франции Мария-Антуанетта. Художница костюмов смогла умело воспроизвести эпоху XVIII, создав уникальные платья в одном из ателье в Риме. Их шили из шелка и тафты, добавляя настоящее кружево XVIII века.

"Призрачная нить" (2017)



"Призрачная нить" / Кадр из фильма