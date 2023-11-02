Марсело Де Соуза Рібейро, бразильський тату-майстер на тілі якого 1500 татуювань. Їхня загальна вартість становить 34 тисячі євро.

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98% його тіла піддавались змінам

Внаслідок усіх модифікацій (мовиться не тільки про тату) чоловік став схожий на "інопланетного диявола". Зокрема, він видалив вказівний палець і розділив руку навпіл, "зайві" м'язи та шкіру теж вирізали, щоб кінцівка виглядала такою, як у прибульця.



Де Соуз Рібейро до модифікацій / Фото з особистої сторінки

Його останнє тату – застібка-блискавка – створює ілюзію, ніби він вдягнув костюм людського тіла. Крім цього у Де Соуза Рібейро також металеві зуби-ікла, підшкірні імпланти та роздвоєний язик.

Я хотів, щоб складалось враження, ніби рот відкривається за допомогою блискавки,

– пояснив свою задумку 41-річний тату-майстер.

На нанесення останнього тату витратили близько дев'яти годин, а за шкалою больових відчуттів чоловік оцінив його на 7 із 10. Новий образ планується завершити невеликим глибоким розрізом уздовж блискавки, щоб доповнити оптичну ілюзію розстебнутого "костюма людського тіла".



Чоловік зробив нове татуювання / Фото з особистої сторінки

За словами Марсело Де Соуза Рібейро, він цілком задоволений тим, що зробив. Він також розповів, що люди завжди демонструють до нього неабиякий інтерес. Водночас чоловік зазначив, що вже навіть не відчуває, що йому не вистачає вказівного пальця, а всі зміни йому здаються природними.

Подружжя потрапило до Книги рекордів Гіннеса за кількість модифікацій тіла