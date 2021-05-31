Дівчина опублікувала на сторінці у тіктоці hotgirlsareswifties список правил від мами свого хлопця, який вона оприлюднила в інстаграмі. Судячи з усього, майбутня свекруха є ще тою "залізною леді", адже вона готова на все заради свого сина. І навіть не боїться тюрми…

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Список називається "Правила для зустрічання із моїм сином". Він складається із 10 пунктів, які схожі на погрози. Адже, якщо дівчина їх не буде виконувати, то мама зробить все, щоб позбутися від неї.

Список правил від мами хлопця / Скриншот тікток hotgirlsareswifties

Він не твій банкомат. Якщо ти прийдеш до мене додому і виглядатимеш як стриптизерка, то я примушу тебе піти. Якщо я побачу непристойні повідомлення на його телефоні, то я примушу тебе піти. Зрозумій, якщо ти мені не сподобаєшся, то я примушу тебе піти. Зрозумій, що я можу змусити тебе піти. Він "мамин хлопчик". Доки в тебе не буде колечка на пальці, твоя думка про це нічого не значить. Ти не відповідаєш за нього, тому не можеш його змінити. Сприймай його таким, який він є, або дивися правило №5. Він джентльмен. Я навчила його цьому. Тобі краще поводитися як леді і заслуговувати на нього. Я знаю, як уникнути тюрми. Якщо ти оминеш ці правила і отримаєш колечко на пальці, то я стану значно гіршою, ніж мама хлопця. Я стану твоєю свекрухою.

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Підписники блогерки були шоковані такою поведінкою матері хлопця. Вони не стримувалися у коментарях: