Не дочекалася: дівчина зробила пропозицію своєму хлопцю

Кохана несподівано запропонувала одружитися своєму хлопцю. Тепер він не може заспокоїтися: уся сім’я та друзі висміяли його через це.

Американець анонімно розповів свою історію на розважальному ресурсі Reddit. Як люди відреагували на таку незвичну ситуацію – читайте далі на Life 24.

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Він планував освідчитися, але кохана його випередила

У пари міцні та здорові стосунки: хлопець збирався освідчитися коханій у березні, якраз на її день народження. Утім, зовсім несподівано дівчина взяла ситуацію під свій контроль і зробила все під час новорічних свят. Автор неймовірно зрадів, але реакція близьких людей засмутила пару.

Ми оголосили про це, а у відповідь почули сміх та знущання. Нам казали, що вона більший чоловік, ніж я… Мої друзі та сім’я, а також деякі члени її сім’ї (особливо батько) сміються з того, що вона зробила пропозицію. На їхню думку, саме чоловік має освідчуватися жінці. Вони досі з цього жартують, – розповідає хлопець.

Дівчина освідчилася своєму хлопцю / Фото Unsplash

Дівчина засмучена, що її порівняли із чоловіком. Коханий наполягає, що треба обов’язково сказати про це близьким, щоб більше такого не повторювалось. Та вона не хоче повертатися до цієї теми.

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Хлопець звернувся з порадою до користувачів Reddit, як взагалі реагувати на таке знущання від близьких. Люди залишили аж 245 коментарів. Ось, що вони відповіли: